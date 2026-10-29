Descubren posible nuevo planeta más allá de Plutón: ¿cómo es y qué tamaño tiene?

El descubrimiento ha despertado el interés de la comunidad astronómica / Magnific

Astrónomos identificaron un enorme objeto helado en los límites del Sistema Solar que podría ser uno de los planetas enanos más grandes

El Sistema Solar podría sumar un nuevo planeta enano después de que un grupo de científicos detectara un misterioso cuerpo celeste que se encuentra más allá de Plutón. El descubrimiento ha despertado el interés de la comunidad astronómica, debido a sus dimensiones y a la posibilidad de que se trate de uno de los objetos más grandes identificados en esta lejana región del espacio.

El hallazgo corresponde a 2026 ED138, nombre provisional asignado al objeto localizado mediante observaciones del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile. Aunque sus características sugieren que podría pertenecer a la categoría de planetas enanos, los especialistas deberán realizar nuevos estudios antes de confirmar su clasificación.

El Sistema Solar podría sumar un nuevo planeta enano, según los científicos / Magnific

¿Cómo es el posible nuevo planeta descubierto más allá de Plutón?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es su tamaño. Las primeras estimaciones indican que 2026 ED138 podría medir entre 600 y mil 500 kilómetros de diámetro, por lo que se encontraría entre los cuerpos celestes de mayores dimensiones detectados en las regiones exteriores del Sistema Solar. Sin embargo, todavía no se conoce con precisión su superficie ni su composición.

El objeto se encuentra actualmente a una distancia del Sol equivalente a aproximadamente 46 veces la separación entre la Tierra y nuestra estrella. Para dimensionar esta cifra, Plutón se localiza a una distancia media cercana a 40 veces la que existe entre la Tierra y el Sol. Esto significa que el nuevo candidato se encuentra en una zona extremadamente alejada, donde las temperaturas son muy bajas y predominan distintos cuerpos helados.

El descubrimiento ha despertado el interés de la comunidad astronómica debido a sus dimensiones / Especial

¿Por qué todavía no es considerado un planeta enano?

A pesar de sus dimensiones, 2026 ED138 todavía no tiene el reconocimiento oficial de planeta enano, ya que los astrónomos necesitan comprobar que posee suficiente masa para que su propia gravedad le permita adquirir una forma prácticamente esférica, uno de los requisitos establecidos por la Unión Astronómica Internacional (UAI).

Actualmente, la UAI reconoce cinco planetas enanos: Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres. Los primeros cuatro se encuentran más allá de Neptuno, mientras que Ceres está localizado en el cinturón de asteroides que separa las órbitas de Marte y Júpiter. Si las investigaciones confirman las características del nuevo objeto, podría incorporarse a este grupo.

El descubrimiento también recuerda el caso de Plutón, que dejó de ser considerado el noveno planeta del Sistema Solar en 2006, cuando la UAI modificó los criterios para clasificar estos cuerpos. Desde entonces, los astrónomos han continuado estudiando las regiones más alejadas del Sol para identificar nuevos objetos y comprender mejor cómo se formó nuestro entorno espacial.

El hallazgo corresponde a 2026 ED138, nombre provisional asignado al objeto localizado / Magnific

¿Cómo lograron descubrir 2026 ED138?

El hallazgo fue posible gracias a las capacidades del Observatorio Vera C. Rubin, instalado en Cerro Pachón, en la cordillera de los Andes, Chile. Este complejo astronómico cuenta con tecnología diseñada para observar grandes extensiones del cielo y detectar movimientos de objetos extremadamente distantes que anteriormente podían pasar inadvertidos.

El astrofísico Matt Holman, del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, identificó el objeto al analizar información recopilada por el observatorio durante 2026. La detección representa un avance importante para las investigaciones relacionadas con los cuerpos transneptunianos, como se conoce a aquellos que orbitan el Sol más allá de Neptuno.

"Para mí, esto demuestra que aún quedan por hacer muchos descubrimientos apasionantes con el Observatorio Rubin y otros telescopios", afirmó Holman.

¿Qué falta por investigar sobre este misterioso objeto?

El principal desafío para los especialistas consiste en determinar su tamaño real, ya que las imágenes captadas por los telescopios no permiten establecer directamente sus dimensiones. La cantidad de luz reflejada puede variar dependiendo de las características de su superficie, por lo que un objeto pequeño y brillante podría parecer tan grande como otro de mayor tamaño, pero menos reflectante.

"Lo principal que tenemos que hacer es determinar el tamaño físico del 2026 ED138", afirmó Holman.

"Cuando observamos con Rubin, lo que vemos es la luz del Sol reflejada por el objeto", explicó Holman. "Un objeto más pequeño y más reflectante mostraría la misma cantidad de luz que uno más grande y menos reflectante. Afortunadamente, al observar en longitudes de onda más largas, con un observatorio como ALMA, podemos detectar la luz emitida por el propio objeto", lo cual resulta útil para medir su tamaño.