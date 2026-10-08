Los cuatro astronautas concluyeron su estancia en la Estación Espacial Internacional y regresaron a nuestro planeta

Después de pasar casi ocho meses lejos de nuestro planeta, los cuatro astronautas de la misión Crew-12 de la NASA regresaron a la Tierra este jueves 8 de octubre de 2026, poniendo fin a una expedición de 237 días en la Estación Espacial Internacional (EEI). El regreso se realizó a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX, que completó su descenso y amerizó en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Los Ángeles, California, como parte de una operación coordinada por la agencia espacial estadounidense.

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La tripulación estuvo integrada por Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA; Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA); y Andrey Fedyaev, de la agencia espacial rusa Roscosmos. Durante su estancia en órbita, los astronautas participaron en investigaciones científicas, experimentos tecnológicos y tareas de mantenimiento de la estación, además de realizar cuatro caminatas espaciales.

Los astronautas ponen fin a una expedición de 237 días en la Estación Espacial Internacional / Especial

¿Cómo fue el regreso de la misión Crew-12 a la Tierra?

El viaje de regreso comenzó el pasado miércoles 7 de octubre, cuando los cuatro astronautas se despidieron de sus compañeros y abordaron la cápsula Dragon que los transportaría nuevamente a nuestro planeta. De acuerdo con la información difundida sobre la operación, la escotilla que conecta la nave con la Estación Espacial Internacional se cerró a las 12:05 horas de España, mientras que el desacoplamiento se realizó aproximadamente dos horas después, a las 14:05 horas, dando inicio a la última etapa de la misión.

Después de aproximadamente 27 horas de vuelo, la cápsula ejecutó una maniobra de frenado orbital que le permitió abandonar su trayectoria alrededor de la Tierra y comenzar el descenso hacia la atmósfera. Esta fase es una de las más importantes de cualquier misión espacial tripulada, debido a que la nave debe reducir su velocidad de manera controlada antes de completar la reentrada y acercarse a la superficie del planeta.

Finalmente, la cápsula Dragon amerizó a las 17:34 horas de España, equivalentes a las 9:34 de la mañana del centro de México, frente a las costas de California. Con esta maniobra concluyó el recorrido de regreso de los astronautas, quienes habían permanecido casi ocho meses realizando diferentes actividades científicas y operativas en la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas participaron en investigaciones científicas y experimentos tecnológicos / Espacial

¿Cómo aterrizó la cápsula Dragon de SpaceX?

A diferencia de otras naves espaciales que realizan aterrizajes sobre tierra firme, las cápsulas Dragon de SpaceX están diseñadas para regresar mediante un amerizaje, es decir, un descenso controlado sobre el agua. Para conseguirlo, la nave utiliza un sistema de paracaídas que permite reducir progresivamente su velocidad durante los últimos kilómetros del trayecto.

En el caso de Crew-12, la cápsula desplegó sus primeros paracaídas de frenado a una altitud aproximada de 5 mil 500 metros, cuando todavía se desplazaba a unos 563 kilómetros por hora. Menos de un minuto después, a unos mil 800 metros de altura, se abrieron los paracaídas principales, encargados de disminuir todavía más la velocidad hasta permitir que la nave entrara en contacto con el océano Pacífico.

Después del amerizaje, los equipos de recuperación se acercaron a la cápsula mediante embarcaciones rápidas para verificar las condiciones de seguridad y preparar su traslado al buque de rescate. Posteriormente, la nave fue izada hasta la cubierta principal para continuar con los procedimientos necesarios antes de que los astronautas pudieran abandonar el vehículo espacial.

La cápsula Crew Dragon de SpaceX completó su descenso en California / Especial

Jessica Meir alcanza 440 días acumulados en el espacio

Uno de los datos más destacados del regreso de Crew-12 está relacionado con Jessica Meir, quien después de concluir esta expedición alcanzó un total de 440 días acumulados en el espacio a lo largo de su trayectoria profesional. Con esta cifra, la astronauta se coloca entre los diez integrantes de la NASA con mayor tiempo de permanencia fuera de nuestro planeta, consolidando una carrera que incluye diferentes misiones y actividades científicas en órbita.

Para Meir, la misión Crew-12 representó su segunda estancia espacial y una nueva oportunidad para participar en investigaciones relacionadas con la adaptación del cuerpo humano a la microgravedad, así como en tareas operativas necesarias para mantener el funcionamiento del laboratorio orbital.

La astronauta también participó en el proceso de transición de mando de la Estación Espacial Internacional. Antes del regreso de Crew-12, Meir entregó formalmente el control de la estación al cosmonauta Pyotr Dubrov, quien quedó al frente de las operaciones durante la siguiente etapa de la expedición.

¿Qué hicieron los astronautas durante 237 días en el espacio?

La misión Crew-12 despegó el 13 de febrero de 2026 desde Cabo Cañaveral, Florida, y llegó a la Estación Espacial Internacional al día siguiente. Desde entonces, sus cuatro integrantes comenzaron un periodo de trabajo que incluyó investigaciones científicas, experimentos tecnológicos, mantenimiento de equipos y distintas actividades destinadas a mejorar el conocimiento sobre los efectos de permanecer durante largos periodos fuera de la Tierra.

Una parte importante de estas investigaciones se concentra en estudiar cómo responde el organismo humano a la microgravedad, condición que puede provocar cambios en músculos, huesos y otros sistemas del cuerpo. Los resultados de este tipo de estudios son relevantes para desarrollar medidas de protección que permitan realizar misiones espaciales de mayor duración.