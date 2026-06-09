NASA revela tripulación de Artemis III; el camino de regreso a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) dio a conocer a la tripulación que formará parte de la histórica misión de Artemis III. Este ambicioso programa representa la posibilidad de consolidar la presencia humana en la Luna, una iniciativa que busca rememorar lo hecho en la histórica misión de Apolo 17 en 1972.

Este lanzamiento está programado para el año 2027 y utilizará el potente cohete Space Launch System (SLS) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La tripulación se concentrará en realizar pruebas de acoplamiento en la órbita terrestre a bordo de la avanzada cápsula Orion.

NASA revela tripulación de Artemis III / X: @NASA

Estamos regresando a la Luna, una gran aventura para construir una base lunar y desarrollar todo su potencial científico y económico, además de dominar las habilidades necesarias para el siguiente destino al que inevitablemente iremos, sentenció el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Astronautas de Artemis III: Integrantes de la tripulación

Esta histórica asignación está integrada por un selecto equipo internacional de experimentados ingenieros, aviadores y especialistas en misiones de alta resistencia.

El excomandante de la Estación Espacial Internacional, Randy Bresnik, liderará el viaje espacial, acompañado por el experimentado piloto de la Agencia Espacial Europea (ESA), el italiano Luca Parmitano. El restante en la lista de especialistas los completan el ingeniero Andre Douglas y el reconocido médico norteamericano de raíces salvadoreñas, Frank Rubio.

NASA revela tripulación del camino en regreso a la Luna / X: @NASA

Los cuatro astronautas designados comenzarán de inmediato una estricta agenda de entrenamiento técnico enfocada en la interacción de la nave Orion con los módulos comerciales. La preparación incluye simulaciones de rescate en mar abierto y la familiarización operativa con los vehículos de descenso. Asimismo, el veterano de la fuerza aérea Bob Hines fue seleccionado formalmente como el tripulante de respaldo para la misión.

De Artemis II a Artemis IV: El cronograma espacial

El anuncio de esta nueva fase se produce apenas dos meses después del rotundo éxito de la misión precedente, Artemis II, la cual batió el récord del vuelo espacial tripulado más lejano. Aquel vuelo de prueba completó con éxito un circuito orbital alrededor de la Luna, superando las distancias que alguna vez registró la legendaria cápsula Apolo 13.

Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

De esta manera, la NASA acelera el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales necesarias para asegurar el relevo generacional en la exploración de los cosmos.