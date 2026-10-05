A 20 años de la reapertura del Caesars Superdome, los Santos reciben a los Falcons en un duelo divisional

Los Atlanta Falcons visitarán a los New Orleans Saints este lunes 5 de octubre a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el Caesars Superdome, en el partido que pondrá fin a la Semana 4 de la temporada de la NFL. El duelo podrá seguirse por ESPN 2, además de Disney+ Premium y DAZN mediante NFL Game Pass, en un enfrentamiento divisional en el que ambos equipos buscarán tomar impulso en la Conferencia Nacional.

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Atlanta llegará al Monday Night Football después de conseguir una victoria importante en su presentación anterior ante los Green Bay Packers, resultado que elevó el ánimo del equipo de cara a una de las visitas más complicadas de su calendario por tratarse de un rival directo de división.

New Orleans Saints, en duelo ante los Raiders | AP

¿Cómo llegan Falcons y Saints al Monday Night Football?

Los Falcons intentarán aprovechar el envión de su último resultado para sumar un nuevo triunfo y mantenerse en la pelea dentro de su sector. Jugar fuera de casa representa un reto adicional, especialmente en el Caesars Superdome, uno de los escenarios más complicados para los equipos visitantes.

New Orleans, por su parte, tendrá la oportunidad de reaccionar frente a su afición. Los Saints necesitan volver a la senda del triunfo para escalar posiciones y evitar perder terreno en una división donde cada enfrentamiento directo puede resultar determinante al final de la temporada.

Bijan Robinson, corredor de Atlanta, llevando el balón por tierra ante los Packers | AP

La rivalidad divisional añade un ingrediente especial al cierre de la jornada. Más allá del momento que atraviese cada franquicia, estos enfrentamientos suelen tener un peso adicional por la importancia que pueden adquirir en los criterios de desempate y en la lucha por la postemporada.

¿A qué hora y dónde ver Falcons vs Saints?

Fecha: Lunes 5 de octubre 2026

Lugar: Caesars Superdome, Nuevo Orleans

Transmisión: ESPN 2, Disney+, DAZN