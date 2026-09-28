La Canarinha tendrá su segundo encuentro en territorio australiano, tras el empate hace unos días

Australia y Brasil se enfrentarán este martes 29 de septiembre a las 04:00 horas, tiempo del centro de México, en el Suncorp Stadium de Brisbane, en el segundo partido consecutivo entre ambas selecciones durante la ventana internacional de la FIFA. Por el momento, el encuentro no cuenta con transmisión confirmada para territorio mexicano.

Ambas selecciones volverán a verse las caras apenas cuatro días después de su primer enfrentamiento de esta Fecha FIFA. Los Socceroos intentarán aprovechar nuevamente la localía, mientras que la Canarinha buscará cerrar su gira por Australia con una victoria.

Brasil, en el amistoso ante Australia | AP

¿Cómo llegan Australia y Brasil al partido?

El antecedente inmediato se disputó el pasado viernes 25 de septiembre en Townsville, donde Australia y Brasil terminaron empatados 1-1 después de un encuentro cerrado que se definió prácticamente hasta los últimos minutos.

Nestory Irankunda fue el encargado de adelantar al conjunto australiano con un tiro libre de gran manufactura. Sin embargo, cuando parecía que los locales se quedarían con el triunfo, Rayan apareció en tiempo de compensación con un remate de cabeza tras una asistencia de Raphinha para rescatar la igualdad.

Último enfrentamiento entre Brasil y Australia | AP

Para este segundo compromiso, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti buscará conseguir su primer triunfo de la gira y realizar algunos ajustes en su alineación. El estratega italiano prevé utilizar diferentes variantes en su once, aunque Vinícius Jr. y Raphinha se perfilan nuevamente como algunas de las principales referencias ofensivas.

Australia, por su parte, tratará de repetir la actuación mostrada en el primer encuentro, en el que logró complicar a Brasil gracias al orden defensivo y a su capacidad para generar peligro a balón parado.

Último enfrentamiento entre Brasil y Australia | AP

¿A qué hora y dónde ver Australia vs Brasil?