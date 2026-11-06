Farmacias Similares instaló en California un altar de 4 mil 898.50 m² y reunió a 4 mil 112 personas disfrazadas en cuatro países, rompiendo dos Guinnes Records en un fin de semana.

Dr. Simi rompió récord una vez más. Este fin de semana, Farmacias Similares obtuvo dos GUINESS WORLD RECORDS en dos días consecutivos. El primero llegó el 30 de octubre, con el altar de Día de Muertos más grande del mundo.

Mientras que el sábado 31 de octubre, en Halloween, sumó el récord de la mayor concentración de personas disfrazadas de la icónica botarga de Dr. Simi.

Un altar que cruzó la frontera

Farmacias Similares instaló un altar de 4,898.50 metros cuadrados en Lynwood, condado de Los Ángeles. Así superó la marca de 3,695.83 m² que se certificó en 2025 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Esa marca ya había rebasado el récord de Farmacias Similares y habitantes de Míxquic en 2024, con un altar de 2,261.50 m².

Mexicanos y mexicoamericanos trabajaron más de 36 horas en el montaje. Estos fueron los principales elementos: • 4 mil 847 kilos de fruta de temporada • 992 kilos de semillas • 5 mil piezas de flores, entre cempasúchil, nube y gladiolas • 4 mil piezas de pan • 2 mil piezas de barro • 68 piezas de cartonería monumental traídas desde México, como cráneos, catrinas, charros y xoloescuincles

La empresa planteó el altar como un homenaje a las tradiciones mexicanas y un punto de encuentro para la comunidad migrante en Estados Unidos. También busca acercar a las nuevas generaciones a una celebración reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Una marea de batas y bigotes en cuatro países

El segundo récord reunió a 4 mil 112 personas disfrazadas de Dr. Simi simultáneamente en México, Estados Unidos, Colombia y Chile. Según la compañía, la cifra supera la marca de 874 personas disfrazadas de personajes de cine, establecida en septiembre de 2025 en Greenwich, Reino Unido.

El conteo oficial incluyó Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Los Ángeles, Bogotá y Santiago, además de sedes en Chiapas, Michoacán, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Seguidores en Venezuela, Guatemala, España, Italia, Suiza y Japón también se sumaron, aunque no fueron contabilizados por Guinness.

Astrid García Gallegos, representante de Farmacias Similares, recibió el certificado en la Ciudad de México. “Este récord fue para promover la paz y vimos que la gente sí se identifica con este valor”, declaró. Sobre el personaje, añadió que, “más allá de ser una marca, es un símbolo en México y el mundo”.