Ante retos globales tan complejo como el incremento en la demanda alimentaria y la presión por disminuir las emisiones contaminantes, expertos de Grupo Kosmos señalan que la reducción del consumo energético en la producción de alimentos ya no es únicamente una meta ambiental, sino una estrategia clave para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la industria.

De acuerdo con análisis de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los sistemas agroalimentarios representan alrededor del 30% del consumo energético global y generan cerca del 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Actualmente, según la FAO, gran parte de la energía utilizada en la cadena alimentaria se concentra fuera del campo, principalmente en procesos de transformación, almacenamiento, transporte y refrigeración.

Ante ese panorama, especialistas de Grupo Kosmos explican que la eficiencia energética dentro de la industria alimentaria es viable mediante la modernización tecnológica, automatización de procesos, aprovechamiento de energías renovables y optimización logística.

Tales medidas, asegura, no solo permiten disminuir costos operativos, sino también reducir desperdicios y fortalecer la resiliencia de las empresas frente a escenarios de volatilidad energética.

De la misma forma, desde Grupo Kosmos acotan que la eficiencia energética dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad estratégica, en ese sentido, las compañías que invierten hoy en procesos más sostenibles tendrán ventajas competitivas importantes en los próximos años.

Experiencias internacionales respaldan la visión

En Europa y diversas regiones de Asia se han implementado modelos de producción basados en cadenas de frío sostenibles, monitoreo inteligente de consumo eléctrico y reutilización energética en plantas procesadoras.

Según la FAO, aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o desperdicia, situación que también implica un enorme desperdicio de energía incorporada en la producción y distribución.

Asimismo, investigaciones académicas han advertido que el cambio climático ya afecta directamente la productividad agrícola global.

Para Grupo Kosmos, avanzar hacia procesos energéticamente eficientes también representa una oportunidad reputacional y comercial; ya que, cada vez más consumidores, inversionistas y cadenas de suministro internacionales priorizan empresas con políticas ambientales claras y métricas sostenibles verificables.