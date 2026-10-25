El Grande Americano venció a Dominik Mysterio en el evento estelar de la primera semana de Héroes Inmortales para conservar el Megacampeonato AAA

Lucha Libre AAA celebró la primera semana de Héroes Inmortales con tres campeonatos en juego y varias historias que podrían marcar el rumbo de las próximas funciones. El Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera fue el escenario de una noche en la que El Grande Americano volvió a imponerse a Dominik Mysterio, mientras que La Catalina y Los Perros del Mal salieron con sus respectivos títulos en alto.

Sin embargo, no todo fueron celebraciones para los campeones. La rivalidad entre La Hiedra y Flammer volvió a quedar expuesta; Big Mami regresó a la Caravana Estelar para intervenir en una confrontación y Rey Fénix tuvo que modificar sus planes para la defensa del Campeonato Crucero debido a la lesión de Mini Vikingo.

El Grande Americano vence a Dominik Mysterio con ayuda de Rey Mysterio

El combate estelar puso frente a frente a El Grande Americano y Dominik Mysterio por el Megacampeonato AAA. La lucha comenzó con ventaja para el retador, luego de que Dorian Roldán atacara al monarca con una silla antes de que sonara la campana. Dominik aprovechó la situación para castigar al campeón e intentar llevarse una victoria rápida.

Con el paso de los minutos, El Grande Americano logró recuperarse y respondió a los ataques de Mysterio. No obstante, la intervención de El Ojo complicó su camino hacia la victoria. Omos apareció para favorecer a Dominik e incluso interrumpió una cuenta del réferi cuando el campeón parecía estar cerca de retener.

La confrontación también involucró a Pimpinela Escarlata, quien se encaró con Omos después de que el gigante la sacara de la zona del público. El Grande Americano salió del cuadrilátero para defenderla, pero la interferencia de sus rivales continuó hasta que Rey Mysterio apareció para equilibrar las acciones.

El gerente general de AAA atacó a Omos con una silla y también golpeó a su hijo, Dominik, después de un forcejeo por el objeto. La distracción permitió que El Grande Americano retomara el control y conectara su remate para conseguir la cuenta de tres, conservar el Megacampeonato y cerrar la primera semana de Héroes Inmortales con una victoria ante su rival.

El Grande Americano es Nuevo Megacampeón AAA | wwe.com

La Catalina retiene el Reina de Reinas y crecen las tensiones en Las Tóxicas

La división femenil también tuvo una defensa titular. La Catalina puso en juego el Campeonato Reina de Reinas de AAA frente a La Hiedra y Flammer, quienes debían dejar de lado sus diferencias para intentar recuperar el oro.

Durante el combate, la campeona tuvo que resistir los ataques de sus dos oponentes. Sin embargo, la falta de coordinación entre las integrantes de Las Tóxicas terminó por jugar en su contra. La Hiedra y Flammer volvieron a discutir y estuvieron cerca de golpearse con el campeonato, una muestra más de que su relación atraviesa un momento complicado.

La Catalina aprovechó el desconcierto para conectar un rodillazo sobre Flammer y llevarse la cuenta de tres. De esta manera, la luchadora chilena conservó el título y dejó a sus dos retadoras con las manos vacías.

Aunque Las Tóxicas continúan compartiendo esquina, sus constantes enfrentamientos hacen crecer la posibilidad de una ruptura. La tensión entre La Hiedra y Flammer podría convertirse en uno de los conflictos a seguir en las próximas semanas de AAA.

La Catalina retiene el Campeonato Reina de Reinas ante La Hiedra y Flammer | AAA

Los Perros del Mal retienen y Big Mami vuelve a la Caravana Estelar

La función comenzó con la defensa de los Campeonatos Mundiales de Tercias de AAA. Los Perros del Mal, integrados por Ángel, Berto y Daga, enfrentaron a La Parka, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa en un combate que combinó acción en equipo, castigos y momentos cómicos.

Niño Hamburguesa también dejó ver su interés por Karmen Petrovic, integrante del entorno de los campeones, aunque sus muestras de afecto no fueron correspondidas. Mientras tanto, La Parka y Mr. Iguana intentaron inclinar la balanza a favor de los retadores, pero los monarcas encontraron la forma de mantenerse en la pelea.

Al final, Daga consiguió la cuenta de tres sobre La Parka para asegurar la victoria de Los Perros del Mal, quienes conservaron los campeonatos. Después del combate, los campeones continuaron atacando a sus rivales, pero la situación dio un giro inesperado con el regreso de Big Mami.

La luchadora volvió a la Caravana Estelar para auxiliar a sus compañeros y confrontar a Karmen Petrovic. Su aparición añadió un nuevo ingrediente a la rivalidad con Los Perros del Mal y abrió la puerta a futuros enfrentamientos.

Los Perros del Mal en TripleManía 34 | wwe.com

Rey Fénix lanza un reto abierto tras la lesión de Mini Vikingo

Otra de las noticias de la noche estuvo relacionada con el Campeonato Crucero AAA. Mini Vikingo estaba programado para enfrentar a Rey Fénix por el título durante la siguiente jornada; sin embargo, informó que sufrió una lesión en NXT y que deberá someterse a una cirugía, por lo que no podrá competir en la fecha prevista.

Rey Fénix lamentó que el combate no pudiera realizarse y reconoció que Mini Vikingo merece la oportunidad titular. El campeón también prometió hacer todo lo posible por conservar el cinturón hasta que su rival reciba el alta médica.

Rey Fénix retuvo el Campeonato Crucero AAA en TripleManía 34 | wwe.com