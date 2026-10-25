La Arena GNP Seguros recibirá un evento de lucha libre el próximo 2 de enero, con una cita programada para las 19:00 horas

La lucha libre tendrá una cita especial para comenzar el 2027. WWE y AAA anunciaron una función en Acapulco, Guerrero, que se celebrará el próximo 2 de enero en la Arena GNP Seguros, recinto que recibirá una noche de acción para los aficionados que quieran iniciar el Año Nuevo con emociones sobre el cuadrilátero.

El anuncio fue acompañado por una imagen promocional con los logotipos de ambas empresas y el nombre de Acapulco como sede del evento. La función está programada para comenzar a las 19:00 horas, por lo que los seguidores de la lucha libre podrán disfrutar de una velada durante los primeros días del nuevo año.

¿Cuándo será la función de WWE y AAA en Acapulco?

El evento se llevará a cabo el sábado 2 de enero de 2027 en la Arena GNP Seguros, ubicada en Acapulco. La publicidad también incluye la presencia de Mundo Imperial y Boletomóvil, además de invitar a los aficionados a consultar más información a través del portal de eventos de WWE.

Por el momento, el anuncio no revela los combates ni los luchadores que formarán parte de la cartelera. Se espera que los detalles sobre las estrellas participantes y el programa de la función se den a conocer posteriormente.

El Grande Americano es Nuevo Megacampeón AAA | wwe.com

Grande Americano sigue siendo el Megacampeón AAA

Alguien que seguramente llegará como uno de los protagonistas en el 2027 es el Grande Americano, quien acaba de retener su presea ante Dominik Mysterio en la primera semana de Héroes Inmortales 2026.

Pese a las múltiples interferencias del Ojo (Omos y Dorian Roldán), el enmascarado tuvo ayuda de Pimpinela y Rey Mysterio, el gerente general de AAA, para lograr emparejar fuerzas y que el título se quedara con el ídolo del pueblo.

Con el anuncio de un nuevo evento para AAA, el Grande Americano se perfila para seguir siendo uno de los grandes protagonistas para 2027 de cara al Año Nuevo en Acapulco.