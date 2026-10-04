¡Cosas de Sucio! Dominik Mysterio desenmascara a Rey y consigue revancha por el Megacampeonato AAA

Dominik Mysterio desenmascara a papá y consigue revancha por el Megacampeonato AAA | AAA

Dominik Mysterio venció junto a El Ojo y Omos a Rey Mysterio y El Grande Americano en León

Dominik Mysterio volvió a poner su rivalidad con Rey Mysterio al rojo vivo. Durante el evento de AAA en León, el ‘Sucio’ consiguió la victoria junto a Omos sobre Rey Mysterio y El Grande Americano, resultado que le permitió obtener una revancha por el Megacampeonato de AAA que perdió en TripleManía 34 Noche 2.

Sin embargo, el resultado quedó completamente opacado por lo ocurrido después del combate. Dominik atacó a su propio padre y terminó quitándole la máscara a Rey Mysterio, dejando en claro que su rivalidad está lejos de terminar.

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Dominik Mysterio desenmascara a Rey Mysterio

La lucha estelar en León reunió a Rey Mysterio y El Grande Americano contra el equipo conformado por Dominik Mysterio, El Ojo y Omos. El combate estuvo marcado por la rivalidad entre padre e hijo, pero terminó tomando un giro inesperado cuando Dominik consiguió imponerse sobre sus rivales.

Después de conseguir la victoria, Dominik no se conformó con el resultado. El hijo de Rey Mysterio decidió ir directamente contra su padre y arrebatarle la ‘tapa’ y posar con el Megacampeonato del Grande Americano.

La imagen de Rey Mysterio sin su tradicional máscara provocó una reacción inmediata, pues se trata de uno de los elementos más representativos de su carrera y de su legado dentro de la lucha libre.

Dominik Mysterio le quita la máscara a Rey Mysterio | AAA

Dominik buscará recuperar el Megacampeonato AAA

La victoria tuvo una consecuencia importante para Dominik Mysterio: consiguió una revancha por el Megacampeonato AAA al hacerle el pin al Grande Americano.

El luchador había perdido el título durante TripleManía 34 Noche 2, por lo que necesitaba una nueva oportunidad para intentar recuperar el campeonato. Ahora, después de lo sucedido en León, 'Dirty Dom' volverá a estar en la pelea por el máximo cinturón de la Tres Veces Estelar.