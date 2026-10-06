El periodista y conductor rompió el silencio sobre el caso en la televisora

Entre la ola de rumores sobre una posible desaparición de FOX Sports, Alex Blanco, conductor del canal deportivo, ha roto el silencio sobre el futuro y asegura que el proyecto continúa; sin embargo, afirma que sí cambiará el nombre actual.

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¿Qué dijo Alex Blanco?

El periodista deportivo tuvo una reciente aparición en el Podcast ‘El Jefe y el Master' en donde habló sobre el caso y cómo se ha manejado: “No puedo decir todo lo que va a pasar”.

“Sí sé lo del nombre, eso sí es cierto, porque el nombre va a cambiar, el proyecto sigue, esa es la idea, eso es lo que me han compartido, que va a seguir el proyecto”, declaró durante la emisión reciente del podcast.

Alex Blanco en FOX Sports | X: CAPTURA DE PANTALLA

Alex Blanco tocó el tema sobre como han manejado los medios este caso resaltando su enojo: "Mucho de lo que se publica, yo me trato de mantener al margen. A mí me da coraje que se publique tan a la ligera y, sobre todo, que haya comentarios de colegas, gente del medio, que pareciera que les da gusto”.

Imagen de FOX Sports MX | CAPTURA DE PANTALLA

La dura situación de FOX Sports

La televisora perteneciente a Grupo Lauman ha atravesado cambios en su plantilla y diferentes situaciones relacionadas con su operación lo que había generado una ola de rumores.

A esto se la ha añadido desde hace tiempo la pérdida de derechos de transmisión clave como; Bundesliga, UEFA Champions League, etc, para quedarse prácticamente sin eventos deportivos de élite.

Micrófono de Fox Sports | MEXSPORT

En el caso de futbol mexicano; Grupo Pachuca apostó dejar la que por años fue su casa y optó por llegar a la plataforma Tubi para quedarse sin transmisiones en vivo dentro del canal deportivo.