¿Fraude contra Soriana? Vinculan a proceso a directivo por desvío de más de 57 millones

Jesús Mario “N”, de 53 años, fue vinculado a proceso por fraude, administración fraudulenta y falsificación y uso de documentos

Un presunto fraude superior a 57 millones de pesos cometido desde el interior de una empresa dedicada a los centros comerciales de autoservicio derivó en la vinculación a proceso de Jesús Mario “N”, de 53 años, quien se desempeñaba como directivo de la compañía afectada. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), el imputado habría aprovechado su posición para realizar movimientos sin autorización y utilizar documentos con firmas presuntamente falsas con el objetivo de concretar pagos indebidos.

Aunque algunos reportes periodísticos han relacionado el caso con Soriana, la Fiscalía estatal no identificó públicamente a la empresa afectada dentro de la información oficial difundida sobre la investigación.

El imputado habría aprovechado su posición para realizar movimientos sin autorización / Especial

¿Cómo habría ocurrido el fraude de más de 57 millones?

La investigación ministerial apunta a que Jesús Mario “N” habría utilizado su cargo dentro de la compañía para realizar operaciones que no contaban con autorización interna. En determinados movimientos, según la Fiscalía, se habrían empleado documentos con firmas presuntamente falsas para lograr que se efectuaran pagos que no correspondían a transacciones autorizadas.

El monto señalado por las autoridades asciende a aproximadamente 57 millones 411 mil pesos, cifra que representa el principal perjuicio económico atribuido a las conductas investigadas. La FGJNL sostiene que esos movimientos forman parte de los elementos presentados ante el juez para establecer la probable participación del directivo en los hechos.

Durante la audiencia inicial, un Agente del Ministerio Público Investigador formuló imputación contra Jesús Mario “N” por los delitos de fraude, administración fraudulenta, así como falsificación y uso de documentos en general. El representante social expuso los datos de prueba recabados hasta ahora y solicitó que el caso continuara dentro de un proceso judicial.

Jesús Mario “N”, de 53 años, quien se desempeñaba como directivo de la compañía afectada / Especial

Directivo es vinculado a proceso

Después de analizar los argumentos y elementos aportados por el Ministerio Público, el juez de control determinó que existían datos suficientes, en esta etapa del procedimiento, para establecer una posible participación del imputado en los hechos y dictó auto de vinculación a proceso.

La resolución no significa que Jesús Mario “N” haya sido declarado culpable. La vinculación permite que la investigación continúe judicializada y que tanto la Fiscalía como la defensa presenten nuevos elementos antes de que eventualmente se determine su responsabilidad penal mediante una sentencia.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva, por lo que el directivo permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras avanza el procedimiento. También se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se habrían empleado documentos con firmas presuntamente falsas para lograr que se efectuaran pagos incorrectos / Especial

Fiscalía continuará investigando el presunto fraude

Durante ese periodo, la Fiscalía de Nuevo León podrá continuar reuniendo documentación, peritajes y otros elementos que permitan esclarecer cómo se habrían realizado los pagos, quiénes participaron en las operaciones y si existen más personas relacionadas con los movimientos investigados.

La carpeta permanece abierta y judicializada, por lo que todavía pueden surgir nuevos datos alrededor del presunto esquema. Por ahora, las autoridades han colocado el foco en la posición que ocupaba Jesús Mario “N” dentro de la compañía y en el supuesto uso de su cargo para autorizar o facilitar operaciones que habrían terminado generando un perjuicio millonario.