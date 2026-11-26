El reconocimiento fue en el marco del décimo aniversario de sus clínicas / Especial

El cirujano estético fue reconocido por su liderazgo empresarial, activismo social y campañas de salud

El reconocimiento de las figuras del espectáculo y su trabajo en favor de la inclusión marcaron una noche especial para Gamaliel Román, conocido como el doctor de las estrellas, quien recibió el galardón “Las Llaves de Amberes”, máxima distinción otorgada por la Asociación de Principales Impulsores del Mercado de Participación Incluyente y representantes de la comunidad LGBTQ+.

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El especialista en cirugía y medicina estética fue distinguido por su liderazgo empresarial, las campañas de salud que ha impulsado y su labor social. De acuerdo con la información del evento, Román fue el único representante de su sector en recibir este reconocimiento durante una ceremonia que reunió a distintas personalidades del activismo local y nacional.

La celebración tuvo lugar en las instalaciones de PUTH# Night Club, donde los invitados desfilaron por una alfombra roja antes de participar en la entrega de reconocimientos. Durante su llegada, el médico expresó su entusiasmo por formar parte de la ceremonia y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de la comunidad LGBTQ+, a la que manifestó su respaldo.

Gamaliel Román recibió el galardón “Las Llaves de Amberes” / Especial

¿Quién es Gamaliel Román, el doctor de las estrellas?

Gamaliel Román ha conseguido hacerse de un nombre dentro del mundo del espectáculo mexicano gracias a su trabajo en el ámbito de la cirugía y la medicina estética. Entre las personalidades que han recurrido a sus servicios se encuentran figuras como Florinda Meza, Lorena Herrera y Cinthya Klitbo, quienes forman parte de la lista de celebridades que han acudido con el especialista.

Su actividad empresarial también lo ha llevado a ampliar la presencia de sus clínicas en diferentes regiones del país, con establecimientos dedicados a procedimientos quirúrgicos, tratamientos faciales, medicina estética y aparatología corporal, además de alternativas enfocadas en la pérdida de peso sin cirugía.

Más allá de su relación con distintas personalidades de la televisión mexicana, el reconocimiento recibido durante la gala destacó su participación en iniciativas sociales y campañas relacionadas con la salud.

El doctor de las estrellas fue reconocido por su liderazgo empresarial y labor social / Especial

Gamaliel Román celebra diez años de sus clínicas estéticas

La entrega de “Las Llaves de Amberes” coincidió con una etapa significativa en la trayectoria empresarial del médico, quien también celebró el décimo aniversario de sus clínicas, un proyecto que durante los últimos años ha extendido sus operaciones a diferentes puntos de la República Mexicana.

Actualmente, sus establecimientos tienen presencia en Polanco, Pedregal, Nezahualcóyotl, Toluca, Tecámac y Zitácuaro, Michoacán, entre otras localidades. Como parte de los festejos, el especialista adelantó que ofrecerá promociones para quienes estén interesados en realizarse alguno de los tratamientos disponibles en sus clínicas.

“Tendremos varias promociones, para todas mis clientas que se quieran aplicar y realizar algún otro tratamiento”, explicó Gamaliel Román.

La celebración también contó con la participación de Ninel Conde como embajadora 2026, una figura más del entretenimiento vinculada con los festejos por el aniversario.

El especialista celebró el décimo aniversario de sus clínicas estéticas / Especial

¿Qué significa para Gamaliel Román recibir ‘Las Llaves de Amberes’?

Durante la ceremonia, el médico destacó la importancia de recibir una distinción vinculada con la diversidad, la libertad y la inclusión. Asimismo, manifestó su agradecimiento hacia quienes impulsan iniciativas para promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

“Hoy no solo recibí las Llaves de Amberes, recibí el honor de ser parte de la historia de una calle que simboliza libertad, diversidad y orgullo. Un reconocimiento que llevo en el corazón y que me inspira a seguir abriendo puertas, rompiendo barreras y dejando huella”.