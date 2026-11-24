¡Griezmann se queda sin técnico! Orlando City despide a Martín Perelman tras quedar eliminado de la MLS

El conjunto de Florida anunció la salida de su entrenador interino y de su auxiliar después de caer ante FC Cincinnati en los playoffs

La primera temporada de Antoine Griezmann en la MLS terminó con un doble golpe. Después de quedar eliminado de los Playoffs con Orlando City, el delantero francés también se quedó sin entrenador, luego de que el club anunciara la salida de Martín Perelman y de su auxiliar técnico, Sebastián Setti.

La decisión llegó días después de que los Lions cayeran 3-1 ante FC Cincinnati en el partido de comodín de la Conferencia Este, resultado que terminó con sus aspiraciones de conquistar la MLS Cup 2026. Ahora, la institución de Florida deberá buscar un nuevo estratega de cara a la próxima campaña.

Orlando City se queda sin entrenador tras eliminación de la MLS

A través de un comunicado, Orlando City confirmó que Perelman y Setti dejarán sus respectivos cargos. El argentino había asumido como entrenador interino el 11 de marzo, después de que el equipo comenzara la temporada con tres derrotas consecutivas y la directiva decidiera separarse de Óscar Pareja.

Durante su gestión, Perelman consiguió llevar a los Lions a los Playoffs y también alcanzó las Semifinales de la Lamar Hunt U.S. Open Cup. Sin embargo, la eliminación ante Cincinnati marcó el final de su etapa al frente del primer equipo.

Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo del club, explicó que, aunque observaron avances importantes durante la segunda mitad de la temporada, consideraron necesario buscar un perfil de liderazgo diferente para dar el siguiente paso.

Griezmann celebrando con los jugadores de Orlando City | MEXSPORT

Griezmann deberá adaptarse a un nuevo proyecto en Orlando

La salida de Perelman representa un nuevo escenario para Antoine Griezmann, quien llegó a Orlando City en julio de 2026 procedente del Atlético de Madrid y tuvo un impacto importante en su primera campaña en Estados Unidos.

El atacante francés registró 14 goles y ocho asistencias en 18 partidos de temporada regular, números que le permitieron recibir el reconocimiento como Contratación del Año de la MLS 2026, de acuerdo con los reportes de la competición.

Sin embargo, su primera experiencia en la postemporada terminó antes de lo esperado. Orlando cayó 3-1 ante FC Cincinnati en la ronda de comodín y quedó fuera de la pelea por el campeonato.