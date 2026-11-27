¿Hackean sistema de la Fuerza Aérea de Estados Unidos?: datos confidenciales estarían en riesgo

La Fuerza Aérea estadounidense evitó revelar detalles sobre la vulneración informática / Magnific

Un grupo de hackers habría vulnerado Cloud One, plataforma que concentra información militar en diferentes partes del mundo

La seguridad informática de las instituciones militares de Estados Unidos se encuentra nuevamente bajo la lupa, luego de que se reportara una intrusión en uno de los principales sistemas tecnológicos de la Fuerza Aérea estadounidense, incidente que podría comprometer información confidencial relacionada con sus operaciones, personal e infraestructura.

De acuerdo con una investigación publicada este viernes 27 de noviembre por Reuters, un grupo de hackers logró vulnerar Cloud One, una plataforma de computación en la nube que concentra diferentes aplicaciones utilizadas por la institución militar para gestionar información administrativa, logística y operativa.

La agencia internacional de noticias citó a tres fuentes familiarizadas con el incidente, quienes señalaron que la intrusión podría poner en riesgo una cantidad considerable de información confidencial. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si los responsables consiguieron extraer datos del sistema.

Reportan una intrusión informática en la plataforma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos / Magnific

¿Qué se sabe del hackeo a la Fuerza Aérea de Estados Unidos?

Según la información difundida, la vulneración del sistema fue detectada hace aproximadamente un mes, mientras se realizaban trabajos de modernización en la infraestructura tecnológica de Cloud One. El incidente habría provocado interrupciones en el funcionamiento de la plataforma, aunque todavía se desconoce la magnitud de las afectaciones.

Entre los principales motivos de preocupación se encuentra el tipo de información que administra este sistema, pues no solamente concentra registros relacionados con el personal militar, sino también datos vinculados con actividades logísticas y operativas de la Fuerza Aérea.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente la identidad de los responsables del ciberataque, sus posibles motivaciones ni si la intrusión derivó en el robo de información confidencial.

Cloud One concentra información administrativa, logística y operativa de la institución militar / Magnific

¿Qué ha dicho la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el ciberataque?

Tras ser cuestionada sobre la presunta vulneración de su infraestructura informática, la institución militar estadounidense evitó proporcionar detalles específicos relacionados con el incidente y las condiciones actuales de sus sistemas tecnológicos.

La Fuerza Aérea afirmó que “no hace comentarios sobre el estado de seguridad, las vulnerabilidades o la situación operativa de redes y sistemas específicos”.

Asimismo, la institución aseguró que mantiene acciones permanentes para proteger la información y garantizar la seguridad de sus recursos tecnológicos.

“Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento (de la Fuerza Aérea)”, indicó.

El ciberataque podría comprometer información confidencial de Estados Unidos / Magnific

¿Qué es Cloud One y por qué es importante para Estados Unidos?

Cloud One es una plataforma de computación en la nube que comenzó a operar en 2017 con el propósito de centralizar los servicios informáticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mediante la integración de recursos tecnológicos de compañías como Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet.

El sistema alberga decenas de aplicaciones relacionadas con la administración del personal, el procesamiento de nóminas, el mantenimiento de equipos y la gestión logística, además de herramientas vinculadas con actividades de defensa aérea y seguimiento de municiones.

La infraestructura presta servicios a más de 200 instalaciones militares estadounidenses distribuidas en diferentes partes del mundo, lo que refleja su importancia dentro de las actividades administrativas y operativas de la institución.

No obstante, la presencia de estas aplicaciones dentro de Cloud One no significa que todas hayan sido comprometidas durante el incidente, pues las autoridades no han revelado públicamente qué información pudo quedar expuesta.

Estados Unidos enfrenta nuevos desafíos en materia de ciberseguridad

El presunto hackeo a la plataforma de la Fuerza Aérea ocurre en medio de una serie de incidentes informáticos que han afectado a diferentes organismos gubernamentales estadounidenses durante las últimas semanas.

Entre ellos destaca una interrupción de varios días en la red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), registrada la semana pasada. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios y empresas consultados, aquella falla no estuvo relacionada con un ciberataque.