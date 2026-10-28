La joven aseguró que, desde su punto de vista, todo fue un accidente / Redes Sociales

Mafer Chavana defendió a su padre después de que pateara un dron durante el programa Es Show y el aparato golpeara a una modelo

La polémica que rodea al conductor Ernesto Chavana después de un incidente ocurrido durante una transmisión del programa Es Show continúa generando reacciones en redes sociales. Esta vez fue su hija, María Fernanda Chavana, mejor conocida como Mafer Chavana, quien decidió intervenir públicamente para respaldar a su padre, luego de que se viralizara un video en el que aparece pateando un dron que terminó impactando en el rostro de una de sus compañeras.

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Las imágenes provocaron una serie de críticas contra el presentador, principalmente por la manera en que reaccionó ante la presencia del aparato durante el programa. Mientras algunos usuarios cuestionaron su comportamiento, otros consideraron que el golpe a la colaboradora fue accidental. En medio de la discusión, Mafer utilizó su cuenta de Instagram para compartir su versión de lo sucedido y enviar un mensaje de apoyo a su padre, dejando claro que no piensa mantenerse al margen de las críticas que ha recibido.

Con esta image, la hija de Chavana salió en defensa de su padre / Especial

¿Qué dijo la hija de Ernesto Chavana sobre el incidente con el dron?

A través de sus historias de Instagram, Mafer Chavana compartió imágenes del momento en que su padre pateó el dron y expresó su opinión sobre el incidente. La joven consideró que lo ocurrido no fue intencional y cuestionó la reacción de quienes han difundido y comentado el video en redes sociales.

“¿Ustedes qué hubieran hecho? mi punto de vista fue un accidente pero les encantaaaa el chisme”, escribió en el texto que acompaña el video.

Con estas palabras, la hija del conductor buscó defenderlo de los señalamientos que surgieron después de que el material comenzara a circular. Sin embargo, su publicación también provocó opiniones divididas, pues mientras algunos seguidores respaldaron su postura, otros señalaron que el hecho de que el golpe pudiera haber sido accidental no elimina la importancia de lo ocurrido con la colaboradora.

La controversia se originó durante una emisión de Es Show, cuando Ernesto Chavana pateó un dron que se encontraba dentro del espacio de grabación. El aparato salió proyectado y terminó golpeando en el rostro a una de las participantes del programa, situación que quedó registrada en video y posteriormente fue compartida en diferentes plataformas digitales.

Mafer Chavana afirma que fue un accidente el golpe que le dio su papá a una modelo con un dron / Especial

Mafer Chavana dedica emotivo mensaje a su papá

Además de pronunciarse sobre el incidente, Mafer Chavana publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a Ernesto Chavana cuando ella era niña. La imagen estuvo acompañada de un mensaje personal en el que recordó el apoyo que ha recibido de su padre a lo largo de su vida y aseguró que ahora le corresponde estar a su lado.

“Pa, tú siempre has estado conmigo, en las buenas y en las malas, y ahora me toca a mí estar contigo”, expresó.

La joven aprovechó la publicación para reconocer que su padre atraviesa un momento complicado debido a los comentarios negativos que se han multiplicado después de la difusión del video. Aunque no profundizó en las posibles consecuencias del incidente, dejó claro que su intención es acompañarlo emocionalmente y demostrarle que cuenta con el respaldo de su familia.

“Sé que no es fácil ver tantas críticas y comentarios, pero quiero que sepas que no estás solo. Antes que cualquier cosa, eres mi papá y te amo”.

La joven le dijo a Chavana que lo poyará en las buenas y en las malas / Especial

¿Qué pasó con Ernesto Chavana durante el programa Es Show?

El incidente que desató la controversia ocurrió cuando el conductor pateó un dron durante una transmisión de Es Show, provocando que el dispositivo terminara golpeando a una colaboradora en el rostro. El momento quedó captado por las cámaras y comenzó a difundirse rápidamente, generando cuestionamientos sobre la reacción del presentador.

Una de las principales discusiones en redes sociales ha girado alrededor de si Chavana calculó las posibles consecuencias de patear el aparato mientras se encontraba cerca de otras personas. Aunque Mafer Chavana sostiene que se trató de un accidente, esa interpretación corresponde a su opinión personal y no determina por sí misma las circunstancias del incidente.