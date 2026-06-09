Historia de los Mundiales: Rusia 2018, el resurgir de Francia

Después de dos Copa del Mundo en las que no logró recuperar el protagonismo que había tenido con el título de 1998, y en Alemania 2006, la Selección de Francia encontró en Rusia 2018 el escenario ideal para volver a la cima del futbol internacional.

Bajo la dirección de Didier Deschamps, el conjunto galo reunió a una generación de futbolistas que combinó experiencia y juventud, encabezada por Paul Pogba, Antoine Griezmann y un prometedor Kylian Mbappé, para conquistar su segunda estrella mundialista.

El Mundial de Rusia 2018 se disputó del 14 de junio al 15 de julio y reunió a 32 selecciones en 12 estadios distribuidos en 11 ciudades del país. La competencia destacó por el uso del VAR por primera vez en una Copa del Mundo, una herramienta que tuvo incidencia en varias decisiones arbitrales a lo largo del torneo.

Francia pasó a la fase de eliminación directa luego de una sencilla participación en el Grupo C junto a Australia, Perú y Dinamarca. En los Octavos de Final protagonizó uno de los partidos más recordados del certamen al derrotar 4-3 a Argentina, encuentro en el que Kylian Mbappé mostró su velocidad y capacidad ofensiva con una actuación que captó la atención del mundo.

Mbappé saltó a la escena durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 | MEXSPORT

En los Cuartos de Final, los franceses eliminaron a Uruguay y posteriormente vencieron 1-0 a Bélgica en Semifinales. La final, disputada en el estadio Luzhniki de Moscú, enfrentó a Francia contra una sorprendente Croacia que disputaba la primera final mundialista de su historia.

El encuentro terminó 4-2 a favor de los galos con anotaciones de un autogol de Mario Mandzukic, Antoine Griezmann desde el punto penal, Paul Pogba y Kylian Mbappé. Con ese resultado, Francia conquistó el segundo campeonato mundial de su historia, veinte años después del conseguido como anfitrión en 1998. Además, Didier Deschamps se convirtió en uno de los pocos personajes en ganar la Copa del Mundo como jugador y como director técnico.

Francia conquistó su segundo título mundial en Rusia 2018 | MEXSPORT

Modric, la figura del Mundial

Aunque Francia fue la mejor selección y tuvo jugadores brillantes como lo fueron Antoine Griezmann, y Paul Pogba, así como Kylian Mbappé a sus apenas19 años, fue un futbolista de 33 años y de Croacia quien fue elegido como la gran figura del torneo.

Con dos anotaciones en la Fase de Grupos, Luka Modric comandó a Croacia a ser líder del Grupo D superando a Argentina. En Cuartos de Final volvió a aparecer esta vez para dar una asistencia con el que su selección tomaba ventaja en tiempo extra ante Rusia. Además, fue clave para llevar a la Selección hasta la Final, aunque ya no pudo aparecer para pelear por el título.

Su gran actuación le valió ser reconocido como el balón de Oro del Mundial. Además, también fue reconocido como el Balón de Oro por papel en el camino de Croacia rumbo a la Final.

Luka Modric fue el balón de oro del Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT

Los números de Rusia 2018

Equipos participantes 32 Partidos totales jugados 64 Goles anotados 169 Máximo goleador Harry Kane (Inglaterra, 6 goles) Espectadores totales 3, 031, 768 Penales sancionados 30 Expulsiones 4

El Mundial de Rusia 2018 representó el regreso de Francia a la élite del futbol internacional y el nacimiento de una generación que combinó talento, equilibrio y eficacia para volver a levantar el trofeo más importante del deporte, dejando una edición recordada por sus emociones, sorpresas y el surgimiento de nuevas figuras que marcarían el futuro del futbol mundial.