¡Imágenes sensibles! Jugador en Honduras sufre escalofriante lesión de tobillo

Victoria triste vivió el Motagua FC la noche de este martes 12 de mayo, pues aunque sumó tres puntos valioso en la Fase Final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, perdió a un futbolista muy importante en su esquema por una grave lesión. Romario da Silva es el jugador que causará baja por varios meses luego de una fractura escalofriante en el compromiso ante Olancho.

Así fue la lesión de Romario da Silva en Honduras

Corría el minuto 55 del partido en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, con el marcador 0-2 a favor de Motagua, cuando Jhen Clever Portillo se equivocó en el control en medio campo y entregó el esférico en los pies de Marlon Ramírez. El extremo de Orlancho perfiló contra el portero y se hubiera ido solo de no ser por el esfuerzo de Romario, que regresó para apoyar en labores defensivas y evitó el contragolpe.

Momento de atención a Romario da Silva de Motagua | CAPTURA DE PANTALLA

Desafortunadamente, al momento de frenar el avance de su rival, el atacante de 36 años provocó la caída de ambos y se llevó la peor parte, ya que cayó todo su peso sobre la pierna izquierda. En la transmisión se vio cómo su pie quedó apenas suspendido, mientras sus compañeros y rivales pidieron con urgencia el ingreso de las asistencias médicas.

Romario quedó tendido en el césped y comenzó a gritar con mucho dolor, al tiempo que uno de sus compañeros de equipo intentó tranquilizarlo para que no se moviera y se hiciera más daño. De igual forma, otros de los jugadores de Motagua no pudieron contener las lágrimas al ver la gravedad de la lesión de su colega, quien llegó al equipo en enero de este año procedente de Xelajú.

Momento de atención a Romario da Silva de Motagua | CAPTURA DE PANTALLA

Después de cinco minutos, el jugador fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. El compromiso siguió su rumbo y Motagua cerró la victoria a pesar del shock que supuso la lesión de Romario. Con ello, llegó a cuatro puntos y es líder del Grupo B en los Triangulares Semifinales; en caso de ganar en la última jornada contra Génesis, el equipo dirigido por Javier López llegará a la Final.

⌚| 57' ¡IMÁGENES SENSIBLES! Romario Da Silva abandona el campo tras grave lesión de tobillo



🐎Olancho FC 0-2 Motagua 🦅



🗓️ Jornada 4 -Triangular

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¿Cuánto tiempo causará baja Romario da Silva?

De momento, el club del jugador no ha compartido un comunicado médico oficial, pero medios locales han difundido la imagen de la fractura expuesta al momento de que el futbolista llegó al centro médico. De igual forma, algunas versiones señalan que el reporte preliminar señala que sufrió una luxofractura de peroné, pero más estudios confirmarán si no se comprometió la tibia también.

Según prensa hondureña, Romario será intervenido quirúrgicamente este miércoles en Tegucigalpa y el tiempo de recuperación puede ir desde seis hasta ocho meses. "Respaldo total de nuestra junta directiva y de todo el pueblo Motagüense para vos, Romario. En los momentos difíciles, este escudo y su gente se mantienen más unidos que nunca. De esta salimos TODOS JUNTOS", fue lo único que escribió el club en redes sociales.