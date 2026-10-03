El exluchador respondió sobre quién era su luchador mexicano favorito

John Cena volvió a mostrar su admiración por la lucha libre mexicana al ser cuestionado sobre quién considera como su luchador mexicano favorito. Durante la premier de la película Matchbox, el histórico integrante de WWE no dudó demasiado y respondió con un nombre que representa a una de las figuras más reconocidas de México en el mundo del wrestling: Rey Mysterio.

La respuesta de Cena no resulta extraña, tomando en cuenta la trayectoria que ambos han construido dentro de WWE. Rey Mysterio se convirtió en uno de los máximos referentes de la lucha libre mexicana a nivel internacional, mientras que Cena compartió diferentes etapas de su carrera con el enmascarado, protagonizando combates y momentos importantes dentro de la empresa.

Rey Mysterio es uno de los ganadores mexicanos más importantes en la historia | wwe.com

Rey Mysterio destacó durante años por su particular estilo aéreo, su velocidad y el uso de la icónica máscara, elementos que ayudaron a convertirlo en una figura reconocida incluso fuera de los aficionados habituales de la lucha libre. Para Cena, esas características forman parte del legado que el veterano luchador dejó dentro de los cuadriláteros.

¿Hubo otro nombre?

Pero la respuesta de John Cena tuvo un segundo nombre relacionado con la familia Mysterio. Al hablar sobre sus preferencias, el luchador y actor también dejó entrever la afinidad que tiene por Dominik Mysterio, hijo de Rey, quien actualmente continúa desarrollando su propia carrera dentro de WWE.

Triple amenaza entre Penta, Dragon Lee y Dominik Mysterio | wwe.com

Dominik ha construido una personalidad completamente diferente a la de su padre sobre el ring. Desde sus primeros pasos en WWE, el joven luchador comenzó a separarse de la imagen de Rey y posteriormente encontró una identidad propia que lo llevó a convertirse en uno de los personajes que más atención han generado entre los aficionados.

La relación John Cena - Mysterio

La relación entre John Cena y la familia Mysterio también tiene antecedentes dentro de WWE. Cena compartió escenario con Rey Mysterio en distintos momentos de sus respectivas carreras, mientras que Dominik creció rodeado por el ambiente de la lucha libre y posteriormente siguió los pasos de su padre para convertirse en luchador profesional.

Sin embargo, una pregunta relacionada con la lucha libre terminó provocando una respuesta que rápidamente llamó la atención de los seguidores mexicanos, incluso Cena dejó entrever que iba a causar algunas críticas.

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