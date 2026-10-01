Esto dijo Dominik Mysterio para reconciliarse con Rey Mysterio: “Lo quiero hasta encuerado”

Dominik Mysterio quiere retirar y quitarle la máscara a Rey Mysterio | wwe.com

El hijo del luchador aseguró que existe una manera para volver a estar juntos, aunque su exigencia implica que Rey deje lo más preciado que tiene

Dominik Mysterio volvió a hablar sobre la complicada relación que mantiene con su padre, Rey Mysterio, y reveló qué tendría que hacer el histórico luchador para que ambos puedan volver a estar juntos como familia.

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¿Qué pidió Dominik Mysterio para reconciliarse con su padre?

Durante una charla con el Escorpión Dorado en su podcast, el famoso ‘Dirty Dom’ lanzó una exigencia que involucra directamente la icónica máscara de su padre.

Lo necesito de rodillas en medio del ring, que se quite la máscara, que se retire y que me la entregue

“No sólo eso, quiero el nombre del Rey Mysterio, quiero todo, hasta encuerado lo quiero”, comentó Dominik.

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La carrera de 'Dom' comenzó desde la infancia

Dominik desde niño estuvo rodeado por este deporte debido a la carrera de su padre, además de que desde muy pequeño apareció involucrado en algunas de las historias más recordadas de Rey.

En la misma charla con el Escorpión reveló que sus padrinos fueron otros legendarios luchadores que Triple A que, posteriormente, acompañaron a su padre en la aventura por Estados Unidos como Konan, Juventud Guerrera, Psicosis, Damián 666 y otros.

Cuando finalmente inició su carrera profesional, Dominik comenzó haciendo equipo con su padre y ambos hicieron historia al convertirse en la primera pareja de padre e hijo en conquistar los títulos de parejas de WWE. Sin embargo, aquella alianza terminó convirtiéndose en una de las rivalidades familiares más conocidas de la empresa.

Rey y Dominik Mysterio en un evento de la WWE | INSTAGRAM @dominik_35

El punto de quiebre llegó en 2022, durante Clash at the Castle, cuando Dominik atacó a Rey y a Edge después de una lucha y terminó uniéndose a The Judgment Day.

Desde entonces, la relación entre ambos pasó de ser una historia de padre e hijo a una rivalidad que los llevó incluso a enfrentarse en WrestleMania.