La salida de Christian Horner de Red Bull tomó por sorpresa a todo el entorno de la Fórmula 1 , por lo que algunos expertos realizaron sus teorías para explicar la razón principal de la decisión de la escudería austriaca.

¿Por qué despidieron a Christian Horner?

Desde la temporada pasada, Red Bull presentó dificultades en el rendimiento, especialmente con Sergio Pérez, sin embargo, los problemas crecieron en esta campaña, en la que Max Verstappen no ha logrado los resultados esperados.

Ante ello, Juan Pablo Montoya expresó su opinión y asegura que la salida de Horner tiene que ver con el piloto neerlandés. "Hay dos modos de mirar esto: que (Horner) haya perdido a Max, que les haya informado que se va, y al perderlo le dicen ‘váyase’. O, del lado de Max dijeron ‘si Christian sigue nosotros seguimos, necesitamos un liderazgo diferente'. Esto trae muchas preguntas, pero para mí tiene que ver 100% con Max. Para un lado o para otro, pero tiene que ver con Max”, dijo.