"Red Bull lo trató como si hubiera matado a alguien": Bernie Ecclestone reacciona a despido de Christian Horner

La repentina salida de Christian Horner de Red Bull Racing provocó un terremoto en la Fórmula 1 de tal magnitud que la categoría se dividió en dos voces: los que apoyan a la escudería en su búsqueda de terminar con la crisis interna y los que cuestionan la forma en la que el británico se marchó tras 20 años.

En este segundo grupo se encuentra el exjefe del serial, Bernie Ecclestone, quien criticó al equipo austriaco por echar "de forma inmediata" al hombre que los llevó a ser una de las entidades más fuertes dentro de la F1.

'No sabía o no me quiso decir'

Luego del Gran Premio de Gran Bretaña, Ecclestone, amigo de Horner, platicó con el ahora exdirector de RBR, sin embargo, The Boss reveló que no tocaron el tema de su despido, por lo que asume que la ruptura entre Christian y la escudería se dieron en cuestión de horas.

"Hablé con él el día anterior (el lunes) y no lo sabía. Bueno, puede que lo supiera, pero no me lo dijo. Fue una conversación normal. Estábamos hablando de Max (Verstappen). Nada que ver con esto, de lo contrario me lo habría dicho", comentó el exmandamás de la F1.

"Todo lo que sé es el mensaje que todo el mundo ha recibido, que es, que ha sido despedido, con efecto inmediato. Pero no lo entiendo. ¿Por qué le piden que se vaya con efecto inmediato? Es como si hubiera asesinado a alguien", agregó.

Reprueba lo hecho por Red Bull

La forma tan apresurada en la que se dio el despido de Christian Horner de Red Bull lleva a pensar a Bernie Ecclestone que algo grave sucedió, pues no entiende cómo se puede cortar una relación de 20 años en pocas horas.

"Puedes entender que si vas a despedir a alguien, tengas una charla antes y digas algo como: 'hemos acordado separarnos', o algo así. Pero si se llega a decir, 'estás despedido con efecto inmediato'.

"Entonces tiene que haber algo muy extremo para que eso ocurra. No estar satisfecho con los resultados es una cosa. Pero que te despidan con efecto inmediato, eso es otra historia", sentenció en charla con RN365.

