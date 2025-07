Verstappen defiende a Piastri tras penalización en Silverstone: "Yo no hago las reglas"

Frenar detrás del Safety Car le valió a Óscar Piastri una penalización de diez segundos y con ello perdió la oportunidad de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña. Al respecto, Max Verstappen, que fue el piloto perjudicado por la frenada del australiano, consideró que fue una penalización muy rigurosa.

El neerlandés venía en la segunda posición y al momento de que el auto de seguridad se marchó, se topó con Piastri. Aunque el piloto de Red Bull pudo evitar el contacto, dirección de carrera consideró que la acción ameritaba una penalización de diez segundos, por lo que el australiano perdió el liderato contra Lando Norris; que logró su cuarta victoria del año.

Sin la sanción, Piastri, pudo haber ganado la carrera | AP

Verstappen cuestionó sanción a Piastri

Además de los diez segundos en la carrera, el piloto de McLaren recibió dos puntos en la Superlicencia, con lo que llegó a seis de los 12 permitidos en un periodo de un año. En ese contexto, Verstappen compartió su desconcierto por lo duro de la sanción.

"Eso me ha pasado ya unas cuantas veces, que la gente de delante haga eso. Solo que después de la carrera me enteré de que le habían penalizado con diez segundos. De nuevo, eso es bastante extremo, diez segundos de penalización. Pero yo no hago las reglas", añadió el piloto de Red Bull.

Verstappen externó su sorpresa por la sanción a Piastri | AP

Max destacó falta de equilibrio en el RB21

Respecto a su propio rendimiento, el neerlandés -que logró la pole position el sábado- enfatizó que no fue una carrera sencilla y que desde la largada no se sintió cómodo en el auto. "No fue fácil, no, en realidad no tenía buen ritmo desde el principio".

"En cualquier caso, tenía que mantener un buen agarre en el volante, de lo contrario las cosas iban mal más a menudo. Luego, por supuesto, tuve ese trompo en la reanudación. Luego tuve un poco de tráfico, pero tampoco tenía más velocidad que los demás a mi alrededor", y reiteró que su trompo en Stowe fue por falta de equilibrio.

"En general fuimos bastante malos en estas condiciones de baja adherencia. Tampoco tenía mucho agarre delante. Nada funcionaba muy bien. Ha sido una carrera pésima", finalizó.

Verstappen no tuvo una buena carrera en Silverstone | AP