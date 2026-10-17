Konnan recibe alentadora actualización sobre su salud tras ausentarse del Salón de la Fama de TNA

Dave Meltzer reportó que lo peor habría quedado atrás para la leyenda de la lucha libre, quien lleva meses hospitalizado y en rehabilitación física

El estado de salud de Konnan recibió una actualización alentadora luego de que el luchador mexicano no pudiera asistir a su inducción al Salón de la Fama de TNA, realizada previo al evento Bound for Glory 2026. De acuerdo con el periodista Dave Meltzer, aunque la leyenda de la lucha libre continúa en un proceso de recuperación, habría superado la etapa más complicada de sus problemas médicos.

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Meltzer explicó que Konnan, cuyo nombre real es Charles Ashenoff y tiene 62 años, ha pasado varios meses hospitalizado y en rehabilitación física después de atravesar un año marcado por graves enfermedades y dolor. Debido a su condición, no pudo viajar para estar presente en la ceremonia ni envió un video para acompañar el reconocimiento.

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Konnan no pudo asistir a su inducción al Salón de la Fama de TNA

Konnan fue incluido en la generación 2026 del Salón de la Fama de TNA, en una ceremonia celebrada antes de Bound for Glory. Sin embargo, ante su ausencia, Cruz Montana fue el encargado de representarlo y sostener la placa conmemorativa durante el homenaje.

En su reporte, Meltzer señaló que, según la información que recibió, “lo peor ya pasó” para Konnan. No obstante, el periodista precisó que el estado del luchador todavía le impedía realizar un viaje para acudir al evento.

La ausencia de Konnan se produce después de meses complicados para su salud, durante los cuales ha requerido atención hospitalaria y rehabilitación. Aunque la actualización ofrece un panorama alentador, no significa que haya concluido su recuperación.

Konnan en una función de Triple A | RÉCORD

Konnan sufrió una doble amputación de piernas

En junio de 2026 se dio a conocer que Konnan había sufrido una doble amputación de piernas. También trascendió que WWE se hizo cargo de sus gastos médicos, un apoyo importante durante el complicado proceso de atención y recuperación que ha enfrentado.

A pesar de las dificultades, el legado de Konnan continúa siendo reconocido dentro de la industria de la lucha libre profesional. Además de su reciente incorporación al Salón de la Fama de TNA, forma parte del Salón de la Fama del Wrestling Observer Newsletter, al que ingresó en la generación de 2009.

En 2025 también fue inducido al Salón de la Fama de AAA, consolidando su lugar entre las figuras más reconocidas de la lucha libre mexicana e internacional.