Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

"La muerte me tocó la puerta": la dura historia de Konnan

Konnan columna planchitas | RÉCORD
Konnan | ESPECIAL
El Planchitas
El Planchitas 07:00 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Apenas el pasado viernes confirmamos con diferentes fuentes que Konnan sufrió la amputación de una pierna

“La muerte, literalmente, me tocó a la puerta y yo no le contesté, pero ahí estaba”, es la respuesta que me dio Konnan hace casi cuatro años, cuando, previo a la Triplemanía 30 que se hizo en Monterrey, tuve la oportunidad de entrevistarlo en las tribunas del estadio de beisbol de los Sultanes.

Aquella vez, todavía como reportero de mi querido diario ¡Pásala! (hermano de RÉCORD), me encontré con un Carlos Santiago Espada relajado, pero tembloroso de las manos, dispuesto a regalarme unos minutos, caminando lento -con sandalias y calcetas- hasta nuestro lugar de encuentro. “Anda malo de las piernas, le cuesta trabajo caminar y por eso anda en chanclas”, me dijo uno de los chavos del staff de Triple A mientras esperábamos al luchador de raíces cubanas.

Sobre la entrevista, fue una gozada. Mérito o fortuna, logré que Konnan se abriera y me contestara a detalle cada cosa que le pregunté, tanto de lo profesional como de lo personal, algo que, modestia aparte, pocos han podido lograr… “Gracias, me gustó la entrevista, carnal, se ve que te gusta esto”, fueron las palabras de Konnan después del corte y cierre de la entrevista de casi una hora, mientras aprovechaba para pedirle una fotografía, tanto por chamba como para cumplirle el sueño a ese fan que lo veía de niño por televisión.

En esa entrevista, la cual espero que puedan ver pronto en el canal de YouTube de RÉCORD, Konnan contó que comenzaban a olvidársele las cosas y profundizó en los problemas de salud que atravesó a partir de la pandemia, estando al borde de la muerte cuando enfermó por COVID-19. “Me estoy recuperando lentamente, el año pasado casi me morí (sic), el COVID me madreó… me tuvieron que operar el corazón hace poco y ahora mis riñones el COVID los deshizo, entonces necesito un trasplante”, me comentó en aquella charla de abril de 2022.

Han sido precisamente esa serie de problemas de salud, más otros que han aparecido o se han agudizado en los últimos años —consecuencia de los excesos y del consumo, tanto recreativo como adictivo, de diferentes sustancias— lo que ha provocado, hoy en día, un delicado estado de salud en Konnan, con visitas constantes al hospital allá en la ciudad de San Diego, California, donde vive.

Apenas el pasado viernes confirmamos con diferentes fuentes que Konnan sufrió la amputación de una pierna, aunque eso sucedió hace varios días atrás, y lo peor es que el pronóstico de los médicos es que aún existe riesgo de que pueda perder la otra pierna.

Desde Triple A/WWE me cuentan que serán respetuosos con la información, por lo que será únicamente Konnan quien decida cuándo y cómo hablará sobre su estado de salud. Mientras que, en lo laboral, como ya se los había comentado hace semanas, el cubano es contemplado en algunas juntas, puede proponer y opinar; sin embargo, ya no tiene poder creativo ni de decisión en ningún aspecto, por lo que su situación es incierta dentro de la Caravana Estelar, ahora propiedad de WWE.

A través de estas líneas, y como alguien que está convencido de que, a pesar de todas las cosas negativas que se pueden decir de él, Konnan ha aportado muchísimo a la lucha libre mexicana, le deseo pronta recuperación al ser humano y los mejores deseos al profesional para que siga haciendo lo que tanto ama en el país que le dio todo.

“Yo he hecho mucho dinero diciendo que odio a México, pero es muy duro odiar a un lugar que te ha dado todo… los quiero mucho (a los mexicanos)”, dijo Konnan también en aquella entrevista.

Lo Último
07:00 El reporte Ponce: Tren bala por la 10… Pero no seas Chivas, Cruz Azul
07:00 "La muerte me tocó la puerta": la dura historia de Konnan
05:00 El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan
00:50 Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
00:39 ¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
00:20 "La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
00:17 Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
00:12 Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
00:08 ¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
00:01 A 94 días: Antonio Carbajal, el primer futbolista de la historia en jugar cinco Copas del Mundo
Tendencia
1
Futbol Internacional ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
2
Futbol ¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers
3
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
4
Futbol ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
5
Futbol ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
El reporte Ponce: Tren bala por la 10… Pero no seas Chivas, Cruz Azul | RÉCORD
Opinión
09/03/2026
El reporte Ponce: Tren bala por la 10… Pero no seas Chivas, Cruz Azul
Konnan columna planchitas | RÉCORD
Opinión
09/03/2026
"La muerte me tocó la puerta": la dura historia de Konnan
El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan
Opinión
09/03/2026
El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
Futbol
09/03/2026
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Futbol
09/03/2026
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Fórmula 1
09/03/2026
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia