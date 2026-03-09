"La muerte me tocó la puerta": la dura historia de Konnan

“La muerte, literalmente, me tocó a la puerta y yo no le contesté, pero ahí estaba”, es la respuesta que me dio Konnan hace casi cuatro años, cuando, previo a la Triplemanía 30 que se hizo en Monterrey, tuve la oportunidad de entrevistarlo en las tribunas del estadio de beisbol de los Sultanes.

Aquella vez, todavía como reportero de mi querido diario ¡Pásala! (hermano de RÉCORD), me encontré con un Carlos Santiago Espada relajado, pero tembloroso de las manos, dispuesto a regalarme unos minutos, caminando lento -con sandalias y calcetas- hasta nuestro lugar de encuentro. “Anda malo de las piernas, le cuesta trabajo caminar y por eso anda en chanclas”, me dijo uno de los chavos del staff de Triple A mientras esperábamos al luchador de raíces cubanas.

Sobre la entrevista, fue una gozada. Mérito o fortuna, logré que Konnan se abriera y me contestara a detalle cada cosa que le pregunté, tanto de lo profesional como de lo personal, algo que, modestia aparte, pocos han podido lograr… “Gracias, me gustó la entrevista, carnal, se ve que te gusta esto”, fueron las palabras de Konnan después del corte y cierre de la entrevista de casi una hora, mientras aprovechaba para pedirle una fotografía, tanto por chamba como para cumplirle el sueño a ese fan que lo veía de niño por televisión.

En esa entrevista, la cual espero que puedan ver pronto en el canal de YouTube de RÉCORD, Konnan contó que comenzaban a olvidársele las cosas y profundizó en los problemas de salud que atravesó a partir de la pandemia, estando al borde de la muerte cuando enfermó por COVID-19. “Me estoy recuperando lentamente, el año pasado casi me morí (sic), el COVID me madreó… me tuvieron que operar el corazón hace poco y ahora mis riñones el COVID los deshizo, entonces necesito un trasplante”, me comentó en aquella charla de abril de 2022.

Han sido precisamente esa serie de problemas de salud, más otros que han aparecido o se han agudizado en los últimos años —consecuencia de los excesos y del consumo, tanto recreativo como adictivo, de diferentes sustancias— lo que ha provocado, hoy en día, un delicado estado de salud en Konnan, con visitas constantes al hospital allá en la ciudad de San Diego, California, donde vive.

Apenas el pasado viernes confirmamos con diferentes fuentes que Konnan sufrió la amputación de una pierna, aunque eso sucedió hace varios días atrás, y lo peor es que el pronóstico de los médicos es que aún existe riesgo de que pueda perder la otra pierna.

Desde Triple A/WWE me cuentan que serán respetuosos con la información, por lo que será únicamente Konnan quien decida cuándo y cómo hablará sobre su estado de salud. Mientras que, en lo laboral, como ya se los había comentado hace semanas, el cubano es contemplado en algunas juntas, puede proponer y opinar; sin embargo, ya no tiene poder creativo ni de decisión en ningún aspecto, por lo que su situación es incierta dentro de la Caravana Estelar, ahora propiedad de WWE.

A través de estas líneas, y como alguien que está convencido de que, a pesar de todas las cosas negativas que se pueden decir de él, Konnan ha aportado muchísimo a la lucha libre mexicana, le deseo pronta recuperación al ser humano y los mejores deseos al profesional para que siga haciendo lo que tanto ama en el país que le dio todo.