La Chofis, Gallito Vázquez, Maza Rodríguez y Pablo Barrera son algunos de los nombres que participan en torneos amateur

El futbol de la talacha gana cada vez más protagonismo con la presencia de exjugadores profesionales que regresan a las canchas para disputar torneos con importantes incentivos económico, por lo que la Copa Huasteca y la Copa Agustín Alonso son dos de las competiciones que están atrayendo a figuras con pasado en la Liga MX.

Recientemente, el árbitro mundialista César Arturo Ramos fue visto en uno de estos certámenes, mientras que Julio César ‘Cata’ Domínguez participó en el encuentro entre Chivas Impulsora y América Buenavista.

César Arturo Ramos, árbitro mexicano | MEXSPORT

La Chofis se suma y Gignac apunta a la talacha

Uno de los nombres que ya se incorporó a estos torneos es Javier Eduardo López, ‘La Chofis’, quien jugará con Atlético San Felipe en la “Huastecopa”. El atacante destacó durante su etapa con Chivas y también tuvo experiencia en la MLS con San Jose Earthquakes.

Por su parte, André-Pierre Gignac comienza a relacionarse con el futbol de barrio después de concluir su etapa con Tigres. El delantero francés participó en torneos de barrio junto con amigos y excompañeros como Jesús Molina, Jesús Dueñas y Hugo Ayala; sin embargo, todavía no está confirmada su participación en alguna de estas competiciones.

De acuerdo con reportes de diversas páginas dedicadas a la talacha, Gignac cobraría alrededor de 700 mil pesos por partido, una cifra que refleja el interés que genera su posible presencia en estos encuentros. No obstante, se trata de un monto reportado y no confirmado oficialmente.

Gignac como aficionado en La Bombonera |CAPTURA DE PANTALLA

Gallito Vázquez y Maza Rodríguez, confirmados

La Copa Agustín Alonso también contará con futbolistas reconocidos del balompié mexicano. José Juan ‘Gallito’ Vázquez, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Pablo Barrera y Javier Cortés están confirmados para representar a Cusco FC.

Además, la presencia de futbolistas vinculados con formatos de entretenimiento como la Kings League amplía la variedad de figuras que participan en estos torneos.