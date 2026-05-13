Las 500 Millas de Indianápolis: el templo donde los hombres desafían a la velocidad

Las 500 Millas de Indianápolis no son solamente una competencia de automovilismo: son un ritual norteamericano, una guerra de nervios a más de 370 kilómetros por hora y una prueba de supervivencia que ha definido la historia del deporte motor durante más de un siglo.

Desde 1911, el óvalo del Indianápolis Motor Speedway se convirtió en un lugar sagrado donde pilotos, ingenieros y fabricantes persiguen algo más grande que una victoria: la inmortalidad.

Le llaman “The Greatest Spectacle in Racing”. Y no es una exageración.

La Indy 500 nació cuando el automóvil todavía era una invención salvaje. En aquella primera edición de 1911, el estadounidense Ray Harroun venció manejando un Marmon Wasp amarillo equipado con algo revolucionario para la época: un espejo retrovisor. Aquella carrera fue una demostración brutal de resistencia humana y mecánica. Los pilotos corrían sin cinturones, sin protección real y rodeados de polvo, aceite y fuego. Muchos no terminaban y algunos otros no sobrevivían.

Desde entonces, Indianápolis se convirtió en el laboratorio más feroz de la velocidad. Ahí evolucionaron motores, neumáticos, aerodinámica y estrategias que después influirían incluso en la industria automotriz.

El viejo óvalo de 2.5 millas —originalmente cubierto con ladrillos— ganó el apodo de “The Brickyard”, un nombre que todavía hoy inspira respeto. La tradición de besar la línea de ladrillos al ganar sigue siendo uno de los momentos más icónicos del deporte motor.

Pero la verdadera esencia de la Indy 500 nunca estuvo únicamente en la tecnología. Está en el riesgo que representa.

Durante décadas, Indianápolis fue considerada la carrera más peligrosa del planeta. El margen entre la gloria y la tragedia era microscópico. Más de 40 pilotos perdieron la vida en incidentes relacionados con la competencia y el circuito, una cifra que refleja la crudeza de una época donde correr significaba aceptar la posibilidad de no regresar.

Y aun así, todos querían correr ahí.

Porque ganar Indianápolis cambia carreras, transforma pilotos y redefine legados.

Ahí nacieron leyendas como A. J. Foyt, Rick Mears, Al Unser y Hélio Castroneves, los únicos hombres con cuatro victorias en la historia de la carrera. También ahí ocurrió una de las llegadas más dramáticas jamás registradas: en 1992, Al Unser Jr. derrotó a Scott Goodyear por apenas 43 milésimas de segundo, el final más cerrado de la Indy 500.

Indianápolis también creó sus propias tradiciones sagradas. El ganador bebe leche en Victory Lane desde que Louis Meyer pidió una botella para refrescarse tras ganar en 1936. El gesto se volvió una costumbre inmortal. Tanto, que cuando Emerson Fittipaldi intentó reemplazar la leche por jugo de naranja en 1993, el público prácticamente lo condenó.

La Fórmula 1 y el sueño americano

Durante muchos años, la Indy 500 fue incluso parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Entre 1950 y 1960 otorgó puntos para el mundial, aunque pocos europeos cruzaban el Atlántico para competir en ella.

Con el tiempo, sin embargo, Indianápolis comenzó a seducir a las grandes estrellas de la F1.

Jim Clark revolucionó la carrera en 1965 con un Lotus de motor trasero, cambiando para siempre el diseño de los monoplazas estadounidenses. Después llegaron nombres gigantescos: Mario Andretti, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya y Fernando Alonso.

Estos últimos dos, merecen mención aparte, pues el colombiano Montoya ganó el Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis, pero no en LeMans. El español Alonso ganó las 24 horas de LeMans y el Gran Premio de Mónaco, pero no Indy 500 y son los únicos pilotos con vida a quienes les falta ganar una de las tres joyas de la famosa Triple Corona.

Porque Indianápolis representa algo que incluso la Fórmula 1 respeta profundamente: la posibilidad de trascender categorías.

La Triple Corona —ganar el GP de Mónaco, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis— sigue siendo una de las metas más imposibles del deporte motor. Solamente Graham Hill ha logrado completarla.

México y su batalla con Indianápolis

México también ha escrito capítulos importantes en el óvalo más famoso del mundo.

Solamente siete pilotos mexicanos han arrancado oficialmente las 500 Millas de Indianápolis: Josele Garza, Héctor Rebaque, Bernardo Jourdain, Adrián Fernández, Carlos Guerrero, Michel Jourdain Jr. y Patricio O'Ward.

El primero fue Josele Garza, quien en 1981 sorprendió al mundo al convertirse en Novato del Año. Era apenas un joven regiomontano enfrentando el escenario más intimidante del automovilismo estadounidense. Su actuación abrió la puerta para que futuras generaciones mexicanas soñaran con Indianápolis.

Después llegó Adrián Fernández, quien se convirtió en uno de los mexicanos más competitivos dentro del automovilismo estadounidense en los años noventa y principios de los 2000, peleando constantemente en la élite de CART e IndyCar.

Pero la gran esperanza mexicana contemporánea tiene nombre y apellido: Patricio O'Ward.

El regiomontano ha transformado su relación con Indianápolis en una mezcla de obsesión y drama. Ha estado peligrosamente cerca de ganar la carrera más importante de América. En 2024 terminó segundo después de perder el liderato en la última vuelta frente a Josef Newgarden en uno de los finales más espectaculares de la era moderna. La imagen de Pato golpeando el volante tras cruzar la meta resumió perfectamente lo que significa Indianápolis: puedes hacer casi todo perfecto… y aun así perder.

Aun así, O’Ward ya ocupa un lugar privilegiado en la historia mexicana de la Indy 500. Ningún piloto mexicano había sido tan consistentemente competitivo en el Brickyard, y para muchos aficionados representa la mejor oportunidad de ver por primera vez a un mexicano beber leche en Victory Lane.

Más que una carrera

La Indy 500 no dura 500 millas.

Dura toda una vida.

Es la carrera que sobrevivió guerras mundiales, crisis económicas y revoluciones tecnológicas. La competencia donde los pilotos corren a centímetros del muro durante tres horas sabiendo que cualquier error puede terminarlo todo. El lugar donde el rugido de 300 mil personas convierte el Speedway en una catedral moderna dedicada a la velocidad.

Y quizá por eso sigue siendo tan importante.

Porque en una época donde casi todo parece calculado y digital, las 500 Millas de Indianápolis todavía conservan algo salvaje. Algo humano.