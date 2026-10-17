Las mujeres toman el protagonismo y encienden la jaula en Budo Sento Championship 37

Las peleadoras fueron protagonistas de una velada que confirmó el crecimiento de las MMA femeninas con dos combates de mujeres entre los cuatro choques

El Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera vibró este viernes por la noche con la función Budo Sento Championship 37, una cartelera que ofreció nocauts, sometimientos y enfrentamientos de alto voltaje.

El talento femenil acaparó los reflectores y dejó claro que su presencia dentro de la compañía es cada vez más importante.

Patricia Larrainzar en combate | Cortesía BUDO

¿Cómo fueron los pleitos femeniles en Budo Striking?

Las artes marciales mixtas femeninas continúan ganando terreno y ocupando un lugar más relevante en la empresa y muestra de ello ocurrió en los combates estelares de Budo Striking, donde dos peleadoras encabezaron la función y dos de las cuatro contiendas tuvieron como protagonistas a mujeres.

En el choque estelar, Alejandra Montiel firmó una destacada actuación frente a Patricia Larrainzar, a quien conectó un potente codazo que le abrió el ojo izquierdo.

Alejandra Montiel venció a su rival en el primer round tras conectar un golpe que le abrió la cabeza | RÉCORD

Ante el riesgo de que la lesión provocara un daño mayor, el equipo médico decidió detener el combate para proteger la integridad de la peleadora y de paso asegurar el triunfo para Montiel.

La cartelera también dejó otros resultados importantes, Eli Medina derrotó por nocaut a Lars Valdés, mientras que Aurora Hernández se impuso por decisión unánime a Olivia Veloz. Por su parte, Néstor Salazar superó a Gustavo Navarrete mediante una decisión dividida.

Combates femeninos en Budo Sento 37 | ESPECIAL

Nocauts y sometimientos encendieron las preliminares

La emoción comenzó desde las peleas preliminares, en las que los participantes saltaron al escenario para ofrecer enfrentamientos intensos y buscar la victoria por distintas vías.

Christopher González derrotó a Jans Hernández por nocaut en el primer asalto, mientras que Daniel Mena también consiguió una victoria por la vía rápida frente a Marco Leal. En otro de los combates, Xcaret Gómez sometió a Lucía Cendón, sumando otro triunfo femenil a la jornada.