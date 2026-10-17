El Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera vibró este viernes por la noche con la función Budo Sento Championship 37, una cartelera que ofreció nocauts, sometimientos y enfrentamientos de alto voltaje.

El talento femenil acaparó los reflectores y dejó claro que su presencia dentro de la compañía es cada vez más importante.

Patricia Larrainzar en combate | Cortesía BUDO

¿Cómo fueron los pleitos femeniles en Budo Striking?

Las artes marciales mixtas femeninas continúan ganando terreno y ocupando un lugar más relevante en la empresa y muestra de ello ocurrió en los combates estelares de Budo Striking, donde dos peleadoras encabezaron la función y dos de las cuatro contiendas tuvieron como protagonistas a mujeres.

En el choque estelar, Alejandra Montiel firmó una destacada actuación frente a Patricia Larrainzar, a quien conectó un potente codazo que le abrió el ojo izquierdo.

Alejandra Montiel venció a su rival en el primer round tras conectar un golpe que le abrió la cabeza | RÉCORD

Ante el riesgo de que la lesión provocara un daño mayor, el equipo médico decidió detener el combate para proteger la integridad de la peleadora y de paso asegurar el triunfo para Montiel.

La cartelera también dejó otros resultados importantes, Eli Medina derrotó por nocaut a Lars Valdés, mientras que Aurora Hernández se impuso por decisión unánime a Olivia Veloz. Por su parte, Néstor Salazar superó a Gustavo Navarrete mediante una decisión dividida.

Combates femeninos en Budo Sento 37 | ESPECIAL

Nocauts y sometimientos encendieron las preliminares

La emoción comenzó desde las peleas preliminares, en las que los participantes saltaron al escenario para ofrecer enfrentamientos intensos y buscar la victoria por distintas vías.

Christopher González derrotó a Jans Hernández por nocaut en el primer asalto, mientras que Daniel Mena también consiguió una victoria por la vía rápida frente a Marco Leal. En otro de los combates, Xcaret Gómez sometió a Lucía Cendón, sumando otro triunfo femenil a la jornada.

También se registraron las victorias de Ulises Romero sobre Ángel Elpidio por decisión y de Víctor Gutiérrez, quien superó a David Meza por decisión unánime.