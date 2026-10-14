Las artes marciales mixtas regresan al gimnasio Juan de la Barrera

La Ciudad de México se prepara para una nueva noche de artes marciales mixtas y striking con la celebración de Budo Sento Championship 37, el 16 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. La función tiene programado el arranque de las preliminares para las 17:00 (hora centro de México) y estará disponible por la plataforma de UFC Fight pass.

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Por su parte, la cartelera estelar está prevista para comenzar alrededor de las 22:00 (hora centro de México) y los combates estarán disponibles por las pantallas de RÉCORD, a partir del inicio de la cartelera estelar.

Alfonso Sánchez en combate | Cortesía BUDO

¿Quiénes pelearán por el título de peso medio de MMA?

Uno de los combates principales será el enfrentamiento entre el argentino Tony “11 Tiros” Gordillo y el mexicano Alfonso Sánchez, quienes buscarán hacer historia al disputar el campeonato inaugural de peso medio de MMA. Gordillo llegará con un récord de 18 victorias, nueve derrotas y un empate, respaldado por una trayectoria que buscará imponer ante uno de los prospectos nacionales.

Por su parte, Sánchez, originario de la Ciudad de México, presenta una marca de cuatro triunfos y una derrota. El peleador mexicano intentará aprovechar su poder de golpeo para quedarse con el cinturón, pues sus cuatro victorias profesionales han llegado por la vía del nocaut.

Alfonso Sánchez previo a combate | Cortesía BUDO

Erick Flores defenderá su campeonato de Budo Striking

La segunda disputa titular de la noche tendrá como protagonista a Erick Flores, quien expondrá por primera vez el campeonato de peso mosca de Budo Striking frente a Uriel “Master Boy” Serrano. Flores conquistó el cinturón hace un año, cuando derrotó a Emiliano Sanvicente, y ahora buscará mantener su condición de campeón ante un nuevo retador.

Serrano tendrá la oportunidad de arrebatarle el título y consolidarse en la división, en un enfrentamiento que complementará la cartelera de campeonato. Con dos cinturones en juego y representantes mexicanos ante retos importantes.

Patricia Larrainzar en combate | Cortesía BUDO

Cartelera estelar: