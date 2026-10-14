"Dame la pu*** toalla": El fuerte reclamo del tenista Rafael Jódar que causó polémica en su victoria en el Masters de Shanghái

El español estalló contra un joven recogepelotas, por lo que recibió fuertes críticas pese a su triunfo ante Botic van de Zandschulp

Este miércoles quedaron definidos los enfrentamientos de Cuartos de Final del Másters 1000 de Shanghái, en los cuales Alexander Zverev y Daniil Medvédev llegan como figuras a seguir. No obstante, en la ronda de Octavos, quien se llevó los reflectores y no de forma positiva fue Rafael Jódar, por su fuerte reclamo contra uno de los recogepelotas, lo que le valió al tenista una advertencia por parte del juez de silla.

Luego de que se llevó el primer set en tie break, el neerlandés Botic van de Zandschulp empató el primer juego 40-40, lo que causó desesperación en el español, quien se desquitó con el recogepelotas. "Dame la put** toalla", gritó Jódar, conducta que no pasó desapercibida por parte del juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote quien lo entendió a la perfección.

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Cuando el juez le puso una advertencia por conducta antideportiva, el español trató de justificarse con el argumento de que el recogepelotas no le hacía caso cuando le estaba hablando. El ecuatoriano enfatizó que aunque tuviera razón, no fue la forma correcta de conducirse. "Así no hablamos con ellos. Así no, Rafa... Pídemelo y yo se lo pido", le señaló.

No es la primera polémica de Rafa Jódar

Este incidente no es el primero de esta naturaleza que tiene el tenista de 20 años esta temporada. En Roland Garros, se viralizó un video en el cual se ve un presunto empujón a una recogepelotas cuando se dirigía al vestuario. Jódar aseguró que no la tocó y que ella tropezó sola al momento en el que intentó apartarse de su camino.

Rafael Jodar durante su partido en el Másters 1000 de Shanghai | AFP

Ahora, este nuevo episodio lo pone nuevamente bajo la mirada de la crítica, a pesar de lo cual el madrileño logró su remontada ante Van de Zandschulp y se impuso por 6-7(4), 6-4 y 6-2. Fue su tercer partido en el cual ganó tras perder el primer set: 4-6, 6-2 y 6-3 contra el argentino Thiago Tirante, y 4-6, 7-6(2) y 6-4 frente al checo Jiri Lehecka.

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final en el Másters de Shanghái?

Jódar ahora se medirá a Casper Rudd en los Cuartos de Final, en horario por definir este jueves 15 de octubre. La ronda comenzará a las 12:30 horas con el juego entre el francés Arthur Géa y el español Davidovich Fokina, mientras que a las 4:00 horas está programado el juego de Alexander Zverev ante el australiano Álex de Miñaur. Por el último, el juego de Daniil Medvédev y el estadounidense Tommy Paul tampoco tiene horario definido todavía.