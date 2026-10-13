Noah Klapp, expareja del surfista mexicano, denunció públicamente presuntos abusos durante su relación

El surfista mexicano Alan Cleland Jr., quien representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, se encuentra en medio de una grave polémica luego de ser señalado por presunto abuso sexual. Las acusaciones surgieron en medio de una investigación de la World Surf League (WSL) relacionada con una supuesta agresión sexual ocurrida durante una competencia celebrada en Tahití.

El caso tomó mayor relevancia después de que Noah Klapp, surfista alemana y expareja del mexicano, denunciara públicamente haber sufrido presuntos abusos físicos y sexuales durante su relación con Cleland Jr. La deportista compartió su testimonio a través de Instagram, donde explicó los motivos que la llevaron a romper el silencio.

Podría interesarte Otros Deportes ¡Campeón! Alan Cleland se coronó en el US Open de Surf

¿De qué acusan al surfista mexicano Alan Cleland Jr?

De acuerdo con información de diversos reportes, la World Surf League anunció la suspensión provisional de un surfista mientras su Comité Disciplinario investiga acusaciones relacionadas con una presunta agresión sexual colectiva contra una menor de edad, ocurrida en agosto durante el Tahiti Pro. Aunque el organismo no reveló oficialmente la identidad del atleta, medios especializados como Surfing World señalaron a Alan Cleland Jr. como el presunto involucrado.

El periodista australiano Nick Carroll dio a conocer que el caso estaría relacionado con hechos ocurridos durante la competencia celebrada en la Polinesia Francesa, donde varios hombres habrían estado implicados. La supuesta víctima sería una joven surfista australiana, mientras que las autoridades correspondientes habrían recibido información sobre las acusaciones.

Alan Cleland en Juegos Olímpicos | AP

En medio de esta situación, Noah Klapp, excampeona mundial junior de surf, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que acusó directamente al mexicano de haber abusado de ella durante su noviazgo. La alemana explicó que mantuvo una relación con Cleland Jr. cuando tenía 17 años y aseguró que durante ese periodo sufrió agresiones y comportamientos violentos.

"Una vez le dije a Alan Cleland Jr. que, si alguna vez descubría otra víctima, compartiría toda la verdad sobre nuestra relación", expresó Klapp, quien también manifestó su respaldo a la presunta víctima del caso ocurrido en Tahití y pidió que se tomen medidas para evitar nuevas situaciones de abuso dentro del surf profesional.

¿Qué pasará con Alan Cleland Jr. tras las acusaciones?

Hasta el momento, la World Surf League no ha identificado oficialmente al atleta suspendido ni anunciado una resolución definitiva sobre las investigaciones. De acuerdo con la información publicada por los medios citados, tampoco se ha confirmado la presentación de cargos penales contra Cleland Jr., quien no había emitido una postura pública sobre las acusaciones hasta este martes 13 de octubre.

La polémica representa un momento delicado en la trayectoria del deportista originario de Colima, quien hizo historia al convertirse en el primer mexicano en competir en surf dentro de unos Juegos Olímpicos durante París 2024. Además, en 2023 conquistó el título mundial de la disciplina, consolidándose como uno de los principales representantes del surf nacional. Su situación deportiva permanece rodeada de incertidumbre mientras continúan las investigaciones.