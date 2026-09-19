Combate de invictos en San Diego, California

El boxeo mexicano Marco Verde se enfrentará a Guillermo Hernández en la Pechanga Arena de San Diego, California. El combate está programado a ocho rounds dentro de la división de peso mediano y lo podrás disfrutar este 19 de septiembre en punto de las 23:00hrs, tiempo del centro de México, a través de DAZN y Azteca 7 (aztecadeportes.com y APP).

¿Cómo llega Marco Verde?

Verde llegará a este compromiso con la etiqueta de invicto y un récord profesional de 6 victorias, sin derrotas y tres triunfos por nocaut. El sinaloense, además de su trayectoria en el boxeo profesional, mantiene el reconocimiento obtenido como medallista olímpico.

Marco Verde da el salto al boxeo profesional | MEXSPORT

Su rival también llegará sin conocer la derrota. Guillermo “Warrior” Hernández presenta una marca de 7-0, con cuatro victorias conseguidas por la vía rápida. El canadiense estará viviendo su primera pelea en Estados Unidos.

Tanto Verde como Hernández cuentan con poder de nocaut, por lo que los ocho rounds pactados podrían convertirse en una prueba importante para ambos, especialmente conforme avance la pelea y aumente el desgaste físico.

Marco Alonso Verde, boxeador mexicano en Juegos Olímpico | IG: marco_alonso_green

¿Cuál fue la más reciente pelea de Marco Verde?

La última presentación del mexicano terminó con resultado favorable ante David Camacho a mediados de este año realizado en el Auditorio Municipal, Tijuana, Baja California para poner su marca en 6-0.

Aquella actuación le permitió mantenerse invicto y ahora buscará repetir el resultado en suelo estadounidense en donde ya sabe lo que es ganar tras imponerse en 2025 a Sona Akale en Las Vegas.

Marco Verde en su quinta contienda en el profesionalismo l CAPTURA DE PANTALLA

El escenario será la Pechanga Arena de San Diego, recinto que recibirá una función con presencia mexicana con el principal atractivo entre Pitbull Cruz y Néstor Bravo que es la pelea protagonista.