“Tal vez era el hambre que teníamos”: Maza Rodríguez cuestiona la mentalidad del futbolista mexicano

El exdefensor reflexionó sobre las diferencias entre su generación y la actual

La mentalidad de los futbolistas mexicanos fue uno de los temas que abordó ‘Maza’ Rodríguez previo al partido de leyendas entre América y Atlético de Madrid. El exdefensor recordó a la generación que disputó el Mundial de Alemania 2006 y reflexionó sobre las condiciones que, desde su perspectiva, pueden influir en el desarrollo del balompié nacional.

“Tal vez era el hambre que teníamos y no digo que ahora no la tengan, pero tal vez situaciones como el ascenso y descenso afectan a esto, aparte de los sueldos, de que estén tranquilos acá”, señaló Rodríguez.

El exfutbolista recordó que varios integrantes de aquella generación continuaron su carrera en el extranjero después de la Copa del Mundo de 2006, un proceso que utilizó como referencia para reflexionar sobre las oportunidades y la ambición de los jugadores mexicanos.

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Jesús Molina recuerda la final de 2013

Por su parte, Jesús Molina volvió a uno de los episodios más recordados de su trayectoria con América, como lo fue la final del Clausura 2013 frente a Cruz Azul, marcada por la expulsión de un jugador azulcrema.

El exmediocampista consideró que la existencia del VAR pudo haber influido en la decisión arbitral, aunque reconoció que es imposible saber qué habría ocurrido bajo otro escenario.

“Sigo pensando que si hubiera existido el VAR, tal vez hubiera sido diferente la decisión del árbitro. El hubiera no existe, las cosas se dieron así y tal vez sin la expulsión no hubiera sido una final épica. Tal vez no hubiéramos ganado así de fácil”, expresó.

Jesús Molina, en el partido contra Pachuca | MEXSPORT

Aquivaldo Mosquera quiere volver a sentirse futbolista

Finalmente, Aquivaldo Mosquera compartió su entusiasmo por reencontrarse con antiguos compañeros y volver a portar la camiseta azulcrema.

“Lo que más me emociona es ponerme la playera del América y volver a ser futbolista, y qué mejor que jugar con estos hermanos”, comentó.

El colombiano también recordó su amistad con Molina y la discusión que protagonizaron durante un entrenamiento previo a aquella final de 2013.