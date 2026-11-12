Museo de la Suerte de Lotería Nacional regresa a México: fechas, sedes y actividades gratis

El Museo de la Suerte de Lotería Nacional recorrerá nueve municipios de seis estados a partir del 15 de noviembre.

El espacio itinerante comenzará su recorrido el 15 de noviembre en Metepec, Estado de México; visitará nueve municipios de seis estados

El Museo de la Suerte de Lotería Nacional regresará a las calles de México a partir del próximo domingo 15 de noviembre, con una gira que recorrerá nueve municipios de seis estados del país. Se trata de una experiencia cultural e interactiva de acceso gratuito que permitirá a personas de todas las edades conocer la historia y las tradiciones de esta institución.

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De acuerdo con Lotería Nacional, la primera parada de esta edición 2026 será en Metepec, Estado de México, donde el museo estará instalado en la Plaza Benito Juárez García, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Después de su primera edición en 2025, el proyecto regresa con actividades recreativas que buscan acercar a las familias a los 256 años de historia de Lotería Nacional, mediante juegos, espacios interactivos y experiencias relacionadas con la fortuna.

El recorrido del Museo de la Suerte continuará por Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz durante noviembre y diciembre.

¿Qué actividades habrá en el Museo de la Suerte?

El museo estará instalado en una unidad móvil especialmente adaptada para recibir a los visitantes. Entre sus principales atractivos se encuentra la Lotería Mexicana Gigante, que retoma uno de los juegos tradicionales más populares del país, así como la Ruleta de la Suerte. También contará con diferentes espacios temáticos, entre ellos: Cabina de los Niños Gritones.

Galería de los Ganadores.

México Siempre Gana.

Esfera de los Sueños.

La Alegría de Ganar.

Alberca de los Sueños. Además, las y los asistentes podrán participar en experiencias interactivas relacionadas con la historia de la institución y sus sorteos.

El Museo de la Suerte ofrecerá entrada gratuita y actividades para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

¿Cuáles son las fechas y sedes del Museo de la Suerte 2026?

Después de comenzar en Metepec, el Museo de la Suerte continuará su recorrido por Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Estas son las fechas y localidades anunciadas por Lotería Nacional: Metepec, Estado de México: 15 de noviembre.

Cuernavaca, Morelos: 18 de noviembre.

Acapulco, Guerrero: 21 y 22 de noviembre.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca: 25 de noviembre.

Puebla, Puebla: 28 y 29 de noviembre.

Veracruz, Veracruz: 1 de diciembre.

Xalapa, Veracruz: 3 de diciembre.

San Pedro Cholula, Puebla: 5 y 6 de diciembre.

Córdoba, Veracruz: 8 de diciembre.

¿Cuánto cuesta entrar al Museo de la Suerte?

Una de las principales características de esta iniciativa es que la entrada será completamente gratuita en todas sus sedes.

El horario de atención al público será de 11:00 a 19:00 horas, por lo que las familias podrán acercarse a conocer las instalaciones y participar en las distintas actividades sin pagar por el acceso.

Con este recorrido, Lotería Nacional busca compartir su historia y legado cultural con nuevas generaciones, además de convertir distintos espacios públicos en puntos de encuentro para personas de todas las edades.