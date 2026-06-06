¡No arruines el regalo de papá! Alertan por fraudes del Día del Padre 2026

Las compras por internet, las promociones "irrepetibles" y las reservaciones para celebrar el Día del Padre pueden convertirse en una trampa para miles de consumidores en México.

Autoridades y especialistas en seguridad digital alertaron que, conforme se acerca esta fecha, aumentan los intentos de fraude relacionados con descuentos falsos, tiendas apócrifas, tarjetas de regalo y supuestas promociones exclusivas que circulan en redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.

Los fraudes digitales suelen aumentar durante temporadas comerciales como el Día del Padre debido al incremento de compras en línea. / iStock

¿Cuáles son los fraudes más comunes por el Día del Padre?

De acuerdo con La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los delincuentes suelen aprovechar el incremento de compras para engañar a los usuarios mediante ofertas demasiado atractivas. Entre las estafas más frecuentes destacan: Descuentos exagerados o poco creíbles.

Sitios web falsos que imitan a tiendas reconocidas.

Enlaces enviados por WhatsApp, SMS o redes sociales para robar datos bancarios.

Promociones exclusivas que exigen pagos anticipados.

Tarjetas de regalo falsas.

Publicidad engañosa con productos inexistentes o de baja calidad.

Señales de alerta para identificar una posible estafa

Antes de realizar una compra, los expertos recomiendan verificar que el sitio web cuente con protocolo de seguridad, revisar que la dirección electrónica sea la oficial y desconfiar de promociones que prometan precios muy por debajo del mercado. También es importante evitar compartir: Contraseñas.

NIP bancario.

Códigos de verificación.

Datos completos de tarjetas.

Documentos personales enviados por mensaje.

Expertos recomiendan verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar cualquier compra o proporcionar datos personales. / iStock

Cómo comprar seguro este Día del Padre

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda hacer compras informadas y comparar precios antes de adquirir cualquier producto o servicio.

Para evitar ser víctima de un fraude, las autoridades recomiendan: Comparar precios antes de comprar.

Adquirir productos únicamente en sitios oficiales.

Revisar opiniones de otros usuarios.

Utilizar métodos de pago seguros.

Activar alertas bancarias.

Guardar comprobantes, facturas y capturas de pantalla de la compra.

No realizar transferencias directas a cuentas personales.

Ojo con las reservaciones para celebrar

No solo las compras representan un riesgo. Las reservaciones en restaurantes y establecimientos también pueden generar problemas si se realizan a través de páginas falsas o intermediarios no autorizados.

Por ello, se recomienda confirmar directamente con el establecimiento, verificar promociones y solicitar información clara sobre costos adicionales antes de acudir al lugar.