Parto de emergencia en Coyoacán: bebé nace dentro de una tienda con ayuda de policías
Una mujer dio a luz dentro de una tienda de conveniencia en la alcaldía Coyoacán este martes 14 de abril, luego de que entrara en labor de parto sin alcanzar a llegar a un hospital. Policías que se encontraban en la zona auxiliaron en el nacimiento antes de la llegada de paramédicos.
¿Cómo ocurrió el parto dentro de una tienda en Coyoacán?
Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en el cruce de avenida Taxqueña y Cerro Santa Isabel, en la colonia Campestre Churubusco, donde la mujer comenzó con contracciones intensas mientras se encontraba en el lugar.
De acuerdo con los reportes, empleados y clientes solicitaron apoyo inmediato al notar la emergencia, por lo que policías auxiliares acudieron al sitio para brindar ayuda.
Al llegar, los uniformados encontraron a la mujer recostada en el piso y con contracciones cada vez más fuertes. Aunque pidieron una ambulancia, el parto ya era inminente, por lo que tuvieron que intervenir en ese momento.
Atención inmediata tras el nacimiento
Tras el parto, paramédicos arribaron al lugar para brindar atención médica tanto a la madre como a la recién nacida. Ambas fueron estabilizadas luego del nacimiento y después trasladaron a ambas a un hospital para su valoración médica y seguimiento, sin que se reportaran complicaciones inmediatas.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los oficiales cuentan con capacitación para actuar en situaciones de riesgo y brindar apoyo a la ciudadanía cuando no hay servicios médicos inmediatos.
#BoletínSSC | #ApoyoEnParto | Personal de la #PolicíaAuxiliar, de la #SSC de la Ciudad de México, auxilió y apoyó a una mujer que entró en labor de parto al interior de una tienda de conveniencia ubicada en la alcaldía @Alcaldia_Coy, y recibieron a su bebé.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 14, 2026
Ante ello, aplicaron… pic.twitter.com/nsqqCZ5jVo