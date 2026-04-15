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Parto de emergencia en Coyoacán: bebé nace dentro de una tienda con ayuda de policías

Mujer da a luz en una tienda de conveniencia en CDMX. / SSC
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:16 - 14 abril 2026
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Una situación inesperada sorprendió a clientes y empleados, quienes pidieron apoyo inmediato

Una mujer dio a luz dentro de una tienda de conveniencia en la alcaldía Coyoacán este martes 14 de abril, luego de que entrara en labor de parto sin alcanzar a llegar a un hospital. Policías que se encontraban en la zona auxiliaron en el nacimiento antes de la llegada de paramédicos.

SSC CDMX

¿Cómo ocurrió el parto dentro de una tienda en Coyoacán?

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en el cruce de avenida Taxqueña y Cerro Santa Isabel, en la colonia Campestre Churubusco, donde la mujer comenzó con contracciones intensas mientras se encontraba en el lugar.

De acuerdo con los reportes, empleados y clientes solicitaron apoyo inmediato al notar la emergencia, por lo que policías auxiliares acudieron al sitio para brindar ayuda.

SSC CDMX

Al llegar, los uniformados encontraron a la mujer recostada en el piso y con contracciones cada vez más fuertes. Aunque pidieron una ambulancia, el parto ya era inminente, por lo que tuvieron que intervenir en ese momento.

SSC CDMX

Atención inmediata tras el nacimiento

Tras el parto, paramédicos arribaron al lugar para brindar atención médica tanto a la madre como a la recién nacida. Ambas fueron estabilizadas luego del nacimiento y después trasladaron a ambas a un hospital para su valoración médica y seguimiento, sin que se reportaran complicaciones inmediatas.

SSC CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los oficiales cuentan con capacitación para actuar en situaciones de riesgo y brindar apoyo a la ciudadanía cuando no hay servicios médicos inmediatos.

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