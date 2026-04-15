Parto de emergencia en Coyoacán: bebé nace dentro de una tienda con ayuda de policías

Una mujer dio a luz dentro de una tienda de conveniencia en la alcaldía Coyoacán este martes 14 de abril, luego de que entrara en labor de parto sin alcanzar a llegar a un hospital. Policías que se encontraban en la zona auxiliaron en el nacimiento antes de la llegada de paramédicos.

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¿Cómo ocurrió el parto dentro de una tienda en Coyoacán?

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en el cruce de avenida Taxqueña y Cerro Santa Isabel, en la colonia Campestre Churubusco, donde la mujer comenzó con contracciones intensas mientras se encontraba en el lugar.

De acuerdo con los reportes, empleados y clientes solicitaron apoyo inmediato al notar la emergencia, por lo que policías auxiliares acudieron al sitio para brindar ayuda.

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Al llegar, los uniformados encontraron a la mujer recostada en el piso y con contracciones cada vez más fuertes. Aunque pidieron una ambulancia, el parto ya era inminente, por lo que tuvieron que intervenir en ese momento.

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Atención inmediata tras el nacimiento

Tras el parto, paramédicos arribaron al lugar para brindar atención médica tanto a la madre como a la recién nacida. Ambas fueron estabilizadas luego del nacimiento y después trasladaron a ambas a un hospital para su valoración médica y seguimiento, sin que se reportaran complicaciones inmediatas.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los oficiales cuentan con capacitación para actuar en situaciones de riesgo y brindar apoyo a la ciudadanía cuando no hay servicios médicos inmediatos.