¿Harfuch regala flores a fan? Así fue el inesperado momento

Un video viral volvió a poner en tendencia al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero no por temas de seguridad, sino por una escena completamente inesperada: una mujer recibió un ramo de flores de una botarga con su imagen.

La imagen de Harfuch ya forma parte de fenómenos virales en redes./ AP

¿Harfuch regalando flores? Esto fue lo que realmente pasó

En el video se observa cómo la figura del funcionario llega hasta la puerta de una casa para entregar flores y dar un abrazo a una mujer. Sin embargo, todo se trató de una botarga que recrea la imagen del funcionario, utilizada como parte de un show de animación para eventos sociales.

Lejos de ser un acto oficial o una estrategia política, el momento formó parte de un servicio de entretenimiento que incluye personajes personalizados y dinámicas para celebraciones.

Una botarga con la imagen de Harfuch entregando flores. / RS

De figura pública a fenómeno viral en redes

El video no solo generó risas, también evidenció el nivel de popularidad que ha alcanzado Harfuch, cuya imagen ya circula en distintos formatos, desde productos como muñecos y cobijas con su rostro hasta representaciones en eventos.