Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Harfuch regala flores a fan? Así fue el inesperado momento

La botarga del secretario fue utilizada como parte de un show para eventos sociales. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:22 - 14 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un supuesto gesto romántico del secretario de Seguridad se volvió viral

Un video viral volvió a poner en tendencia al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero no por temas de seguridad, sino por una escena completamente inesperada: una mujer recibió un ramo de flores de una botarga con su imagen.

La imagen de Harfuch ya forma parte de fenómenos virales en redes./ AP

¿Harfuch regalando flores? Esto fue lo que realmente pasó

En el video se observa cómo la figura del funcionario llega hasta la puerta de una casa para entregar flores y dar un abrazo a una mujer. Sin embargo, todo se trató de una botarga que recrea la imagen del funcionario, utilizada como parte de un show de animación para eventos sociales.

Lejos de ser un acto oficial o una estrategia política, el momento formó parte de un servicio de entretenimiento que incluye personajes personalizados y dinámicas para celebraciones.

Una botarga con la imagen de Harfuch entregando flores. / RS

De figura pública a fenómeno viral en redes

El video no solo generó risas, también evidenció el nivel de popularidad que ha alcanzado Harfuch, cuya imagen ya circula en distintos formatos, desde productos como muñecos y cobijas con su rostro hasta representaciones en eventos.

Productos como cobijas, muñecos y hasta conchas con su imagen se venden en calles de la CDMX y el Edomex./ RS
@aleweeks0 @Kaboo Kabezones Show muchas gracias por esta sorpresa Soy madrina de harfuch la más enviadiada de Cabo 🤣🫶🏻#harfuchlover @ @Omar García Harfuch ♬ sonido original - @aleweeks
Lo Último
20:16 Parto de emergencia en Coyoacán: bebé nace dentro de una tienda con ayuda de policías
19:51 ¿Buen presagio? Atlético de Madrid avanza a la Final de Champions League cada que elimina al Barça en Cuartos de Final
19:30 Hoy No Circula miércoles 15 de abril 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
19:16 ¡No es IA! Malcolm el de en medio y La Familia Peluche juntos en México / VIDEO
19:07 Klopp al banquillo del Real Madrid con Kroos de segundo: el rumor que sacude al madridismo
18:55 Efraín Juárez y la oportunidad de ser el mejor entrenador de Pumas en torneos cortos
18:49 Seattle Sounders vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver la Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF?
18:48 ¿Cuándo ver el cometa C/2025 R3 en abril y por qué será uno de los más brillantes del año?
18:46 Nicolás Larcamón lanza una alineación muy experimentada buscando la vuelta
18:35 “Pequeños detalles nos eliminaron, merecíamos pasar”: Flick tras caída del Barcelona