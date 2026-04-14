VIDEO: Así reviven a Gustavo Cerati en la gira de Soda Stereo con tecnología inmersiva

La gira “Ecos” de Soda Stereo llega a la Ciudad de México con una propuesta que mezcla nostalgia, tecnología y música, en un espectáculo donde Gustavo Cerati “regresa” al escenario a través de un avatar construido con material audiovisual del propio artista.

Tras sus presentaciones en Argentina y Chile, el show aterriza este 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes, generando gran expectativa entre los seguidores de la icónica banda.

Los técnicos están trabajaron a marchas forzadas para dejar todo listo para las presentaciones en CDMX / Especial

Detrás de esta experiencia está Nicolás Bernaudo, creador del espectáculo y colaborador cercano en la última etapa del cantante, quien explicó que el show no solo busca recrear la presencia de Cerati, sino construir una atmósfera inmersiva que envuelva al público durante casi dos horas de concierto.

“Nosotros ahora estamos viendo el montaje de un escenario y una situación inmersiva de luces que es lo que genera toda la creación del show que trajimos. Tenemos más de 800 tubos LED sincronizados en esas tres estructuras enormes que les llamamos ‘dedos’ que están a cargo de nuestro iluminador que es Gaspar Potomí. Él se encargó de toda esa situación y después traemos muchas pantallas LED, tools de holográficos y una situación lumínica que es lo que nos ayuda a generar esa ilusión”, expuso.

Las barras de cargas están llenas de luces LED y el escenario contará con pantallas gigantes / Especial

Contaban con el permiso de la familia

El proceso para “revivir” a Cerati fue uno de los mayores retos del proyecto, ya que implicó un trabajo detallado con archivos visuales del artista y la validación directa de su familia, quienes estuvieron involucrados desde el inicio del desarrollo del espectáculo.

“Con la familia, la verdad es que tuvimos relación desde el primer momento. Ellos estuvieron aportando comentarios y sumando siempre, en todo momento, desde la creación del show hasta el final. La verdad es que se sienten muy a gusto. Los comentarios que recibí de ellos es que están muy cómodos y que se sienten bien con el show y se sienten a gusto”.

Zeta Bosio y Charly Alberti se volverán a reunior con Gustavo Cerati aunque sea de manera virtual / FB: @sodastereo

Lejos de tratarse de un holograma tradicional, el equipo optó por desarrollar un avatar digital basado en distintas etapas del cantante, buscando una representación fiel a su última faceta artística.

“Lo que hicimos fue basarnos en todo el archivo de Gustavo y tratar de acercarnos a una versión... Gustavo era muy cambiante, nos acercamos a una versión de un Gustavo que fue el último Gustavo que hemos visto que fue más cercano al de ‘Fuerza Natural’. Entonces tratamos de llevarlo ahí, esa versión”, dijo.

La gira “Ecos” estará el 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes / Especial

Un show lleno de nostalgia

Para los fans de Soda Stereo, este espectáculo representa una oportunidad única de volver a ver reunidos a Zeta Bosio, Charly Alberti y la figura de Gustavo Cerati, en una experiencia que combina sus clásicos con una producción visual de gran escala, diseñada para potenciar la emoción de cada canción.

La gira “Ecos” tendrá tres fechas en la Ciudad de México, el 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes, antes de continuar su recorrido por Guadalajara y Monterrey. El concierto inicia a las 20:00 horas, aunque el recinto abre sus puertas con varias horas de anticipación para facilitar el acceso del público.

La iluminación y el sonido serán lo más importante para completar las tres fechas en la CDMX / Especial

Posible setlist

El espectáculo incluiría algunos de los temas más representativos de Soda Stereo, entre ellos:

“Ecos”

“Juego de seducción”

“Nada personal”

“Hombre al agua”

“Ella usó mi cabeza como un revólver”

“Cuando pase el temblor”

“Luna roja”

“Toma la ruta”

“(En) el séptimo día”

“En la ciudad de la furia”

“Sobredosis de TV”

“Persiana americana”

“Un misil en mi placard” - “Zoom”

“Planeador”

“Final caja negra”

“Primavera 0”

“Prófugos”