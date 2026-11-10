Piratas FC vs Atlético La Paz: ¿Dónde y a qué hora ver la semifinal de ida de la Liga de Expansión?

Piratas FC vs Atlético La Paz: ¿Dónde y a qué hora ver la semifinal de ida? | IMAGO7/CAPTURA DE PANTALLA

Los Piratas recibirán al Atlético La Paz en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, en el primer capítulo de la serie por un boleto a la final del Apertura 2026

La Liga de Expansión MX entra en su etapa decisiva y las semifinales comenzarán con el enfrentamiento entre Piratas FC y Atlético La Paz. El conjunto veracruzano buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja ante el líder de la fase regular.

El encuentro de ida se disputará este miércoles 11 de noviembre en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente. Ambos equipos intentarán conseguir un resultado favorable antes de definir la eliminatoria en territorio sudcaliforniano.

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¿Cuándo y a qué hora es el Piratas FC vs Atlético La Paz?

El partido de ida de las semifinales del Apertura 2026 está programado para este miércoles 11 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Piratas FC vs Atlético La Paz.

Fecha: Miércoles 11 de noviembre de 2026.

Horario: 20:00 horas.

Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente, Veracruz.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de ESPN 2, AYM Sports y Disney+ Premium, de acuerdo con las opciones de emisión reportadas para este compromiso.

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¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

La serie se definirá el sábado 14 de noviembre, cuando Atlético La Paz reciba a Piratas FC en el Estadio Guaycura. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El ganador de esta eliminatoria avanzará a la final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.