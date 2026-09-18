¿Por qué hospitalizaron a Carlos “Chicken” Muñoz? Revelan que estuvo al borde de la muerte

El conductor sufrió un choque séptico derivado de una peritonitis aguda y ruptura de apéndice

Carlos “Chicken” Muñoz atravesó uno de los momentos más delicados de su vida después de ser hospitalizado de emergencia por un cuadro que terminó en choque séptico, peritonitis aguda y ruptura de apéndice. El conductor de televisión relató que la situación fue tan grave que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente trasladado a terapia intensiva, donde los médicos trabajaron para estabilizarlo.

El propio Muñoz compartió detalles de la experiencia a través de sus redes sociales y aseguró que, antes de este episodio, no imaginaba lo rápido que una infección podía poner en riesgo su vida. También relató que todo comenzó después de consumir un poke bowl de atún, alimento que él consideraba saludable y al que atribuye el inicio del problema, aunque esta relación forma parte de su testimonio personal.

“Chicken” travesó uno de los momentos más delicados de su vida después de ser hospitalizado / Especial

¿Qué le pasó a Carlos “Chicken” Muñoz?

De acuerdo con el relato del conductor y los reportes difundidos posteriormente, Chicken sufrió una peritonitis aguda asociada con la ruptura del apéndice, situación que desencadenó una infección severa y posteriormente un choque séptico. Este último cuadro ocurre cuando una infección provoca una respuesta extrema del organismo y puede causar una caída peligrosa de la presión arterial.

Muñoz contó que su presión llegó a niveles críticos y que debió recibir tratamiento intensivo para mantener estable su organismo. En una de sus publicaciones recordó que llegó a registrar una presión de 60/30, cifra que refleja la gravedad del episodio.

El conductor también afirmó que durante los estudios le detectaron tres bacterias y un virus, situación que él relacionó con el alimento que había consumido previamente.

“No me imaginaba que un poke bowl de atún, al que siempre pensé como algo superhealthy, pudiera traer escondidas 3 bacterias y un virus, o que las manos de la persona del restaurante que lo preparó podrían no estar limpias”, escribió.

La declaración muestra la interpretación personal de Muñoz sobre el origen de la infección. Hasta ahora, la información pública consultada no establece de manera independiente y definitiva que el poke bowl haya sido la causa comprobada del cuadro.

El conductor de televisión relató que la situación fue tan grave que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente / Especial

Chicken Muñoz necesitó cirugía de urgencia

La evolución de la infección obligó a los médicos a intervenirlo rápidamente. Carlos Muñoz fue sometido a una cirugía de urgencia después de que se identificara la peritonitis y la ruptura de apéndice.

Después del procedimiento, el conductor tuvo que permanecer en terapia intensiva, donde recibió tratamiento para evitar que su organismo colapsara mientras respondía a la infección. Durante ese proceso, Muñoz aseguró que descubrió procedimientos médicos de los que nunca había escuchado hablar y que se convirtieron en parte fundamental de su recuperación.

Chicken sufrió una peritonitis aguda asociada con la ruptura del apéndice / Especial

Le colocaron un catéter hasta el corazón

Uno de los momentos más delicados de su hospitalización ocurrió cuando los médicos tuvieron que colocarle un catéter por la yugular que llegaba hasta el corazón, además de administrarle norepinefrina para mantener su presión arterial.

“No tenía idea de que existía un catéter que podía entrar por la yugular y llegar al corazón, ni comprendía que una máquina lanzándome chorros de norepinefrina sería la responsable de que mi cuerpo no se apagara”, relató el conductor en su publicación.

La norepinefrina suele utilizarse en situaciones críticas para ayudar a elevar la presión arterial cuando ésta cae a niveles peligrosos, como puede ocurrir durante un choque séptico.

Muñoz contó que su presión llegó a niveles críticos y que debió recibir tratamiento intensivo / Especial

Chicken Muñoz llama “ángel guardián” al médico que lo atendió

Después de superar la etapa más crítica, el conductor aprovechó sus redes sociales para agradecer al médico que estuvo al frente de su atención.

Carlos Muñoz identificó al especialista como Juan José Delgadillo Morales, a quien describió como una figura clave para salvar su vida durante la emergencia.

“Hace una semana tampoco sabía que tengo un ángel guardián llamado Juan José Delgadillo que literalmente me salvó la vida”, escribió el conductor.

También dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, padres, suegros, familiares, amigos y seguidores, quienes permanecieron pendientes de su evolución durante los días en los que estuvo hospitalizado.

¿Por qué una peritonitis puede ser tan peligrosa?

La peritonitis es una inflamación de la membrana que recubre la cavidad abdominal y puede aparecer cuando existe una infección dentro del abdomen. En casos de apendicitis, uno de los escenarios más graves ocurre cuando el apéndice se rompe y el contenido infectado se dispersa en esa zona.

Si la infección avanza, las bacterias pueden llegar al torrente sanguíneo y generar sepsis o choque séptico, una condición potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. En el caso de Muñoz, el cuadro avanzó hasta el punto de necesitar una intervención de urgencia y soporte intensivo para mantener estables sus funciones vitales.

¿Cómo se encuentra actualmente Carlos “Chicken” Muñoz?

Después de la cirugía y de pasar por terapia intensiva, los reportes indican que el conductor se encuentra estable y en proceso de recuperación. Él mismo reapareció en redes sociales para contar su experiencia y agradecer que logró superar el episodio. Su mensaje final dejó claro que la experiencia modificó su perspectiva sobre la vida.

“Hoy, puedo contar esta experiencia como una anécdota, y hoy que sé que pude haberme ido, solo puedo celebrar la vida y a los míos. Gracias, vida, por esta nueva oportunidad”.

¿Quién es Carlos “Chicken” Muñoz?

Carlos “Chicken” Muñoz Cazzaro es un conductor y locutor mexicano con experiencia en radio, televisión y formatos digitales. Ha trabajado en espacios deportivos, informativos y de entretenimiento, además de participar en realities y programas de TV Azteca.

A lo largo de su carrera ha formado parte de proyectos como Venga la Alegría Fin de Semana, Survivor México y El Otro Lado de Los Realities, además de colaborar en distintos espacios de radio y televisión.