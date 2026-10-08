Promotora rompe el silencio tras muerte de El Búho y anuncia apoyo legal a Hijo de Fishman

Gerardo Germán Pineda 'El Búho' recibió un martinete que le costó la vida | Especial

El Patrón Espectáculos lanzó un comunicado en el se pronunció sobre lo sucedido

La muerte de Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como 'El Búho', continúa generando reacciones dentro de la lucha libre mexicana. Luego de que el réferi perdiera la vida durante una función celebrada en Mineral de la Reforma, Hidalgo, presuntamente tras recibir un martinete, El Patrón Espectáculos rompió el silencio y fijó su postura sobre lo ocurrido.

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A través de un comunicado oficial publicado el miércoles 7 de octubre, la empresa se pronunció sobre el incidente que involucró al luchador independiente Hijo de Fishman, quien se encuentra bajo investigación por la muerte del árbitro. En el documento, la promotora confirmó que dará seguimiento al caso y anunció las medidas legales que tomará.

El Hijo Fishman ya se encuentra detenido por el caso | IG hijodefishman

Una de las principales decisiones de El Patrón Espectáculos fue brindar acompañamiento y asistencia jurídica a Hijo de Fishman, con el objetivo de garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a derecho y ante las autoridades correspondientes.

El pronunciamiento se produjo después de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que se observa el momento en que el luchador aplica una peligrosa maniobra al réferi durante la función, imágenes que provocaron indignación y reavivaron el debate sobre la seguridad en la lucha libre.

Este fue el momento en que El Hijo de Fishman le aplicó el martinete al Búho | captura

¿Qué dijo El Patrón Espectáculos sobre el caso de Hijo de Fishman?

Mediante su comunicado, la empresa explicó que se mantiene pendiente del desarrollo de las investigaciones y confirmó que su equipo legal acompañará al luchador durante el proceso. "Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman", señaló la promotora.

Asimismo, El Patrón Espectáculos informó que su abogado y representante legal mantiene comunicación con la familia de Gerardo Germán Pineda y sus representantes jurídicos, con la intención de atender el caso de la mejor manera posible y garantizar el respeto a todas las personas involucradas.

Hijo de Fishman en un duelo sangriento frente a Máscara Sagrada | IG hijodefishman

El Patrón Espectáculos pide evitar rumores tras la muerte de 'El Búho'

La empresa también dejó claro que no ofrecerá más información mientras continúe el procedimiento legal, con el objetivo de evitar declaraciones que puedan interferir con las investigaciones. Además, solicitó a los aficionados, medios de comunicación e integrantes del gremio actuar con prudencia y evitar la difusión de versiones que no hayan sido confirmadas.