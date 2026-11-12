El viernes 13 de noviembre de 2026 vuelve a despertar supersticiones sobre la mala suerte. Conoce de dónde viene esta creencia y cómo Jason Voorhees convirtió la fecha en un símbolo del cine de terror

El viernes 13 de noviembre de 2026 vuelve a aparecer en el calendario con una fama difícil de quitar: la de ser un día de mala suerte. Hay quienes evitan hacer planes importantes y quienes prefieren tomárselo con humor, pero también están los aficionados al terror que aprovechan la fecha para recordar a Jason Voorhees, el asesino ficticio de la máscara de hockey. ¿De dónde viene realmente el miedo al viernes 13 y por qué terminó tan ligado a ese personaje?

La superstición es mucho más antigua que las películas. En distintas tradiciones, el número 13 ha sido visto con recelo y el viernes ha cargado con asociaciones negativas. La mezcla de ambas ideas dio forma a una creencia que se extendió sobre todo en países de habla inglesa. No hay pruebas científicas de que ese día ocurran más accidentes o desgracias que durante el resto del año, aunque la fecha conserva su lugar en la cultura popular.

¿Por qué se dice que el viernes 13 trae mala suerte?

Una de las explicaciones más repetidas apunta a la tradición cristiana: en la Última Cena estuvieron Jesús y sus 12 apóstoles, incluido Judas Iscariote, recordado por su traición. El viernes, por su parte, está relacionado con la crucifixión de Jesús. Estas referencias ayudan a entender por qué ambos elementos adquirieron una carga simbólica negativa, aunque no permiten señalar una fecha exacta en la que nació la superstición.

También suele mencionarse el viernes 13 de octubre de 1307, cuando, por orden del rey Felipe IV de Francia, fueron detenidos numerosos caballeros templarios. El arresto es un hecho histórico, pero la idea de que dio origen al temor moderno al viernes 13 no está demostrada. Incluso existe un término para describir el miedo intenso a esta fecha: parascevedecatriafobia, una palabra tan llamativa como la propia superstición.

El viernes 13 de noviembre de 2026 revive las supersticiones sobre la mala suerte./ Pixabay

Jason Voorhees y la película que cambió la fama de la fecha

La conexión con Jason surgió cuando Friday the 13th llegó a los cines en 1980, bajo la dirección de Sean S. Cunningham. La película llevó a un grupo de jóvenes hasta el campamento Crystal Lake, donde una serie de asesinatos sacó a la luz una historia trágica. El título aprovechaba una superstición ya conocida; fue el éxito de la cinta lo que ayudó a convertir el viernes 13 en una referencia inmediata del cine de terror.

Hay un detalle que a menudo se olvida: Jason no es el asesino principal de la primera película. Quien comete los crímenes es su madre, Pamela Voorhees, convencida de que debe vengar la muerte de su hijo. Jason pasó a ocupar el centro de la historia en la secuela de 1981, y la máscara de hockey con la que hoy se le identifica apareció hasta la tercera entrega, de 1982. A partir de entonces, la saga fijó una imagen que se reconoce incluso sin haber visto las películas.