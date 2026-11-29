El actor fue señalado por presuntamente agredir a una niñera y golpear la puerta de un departamento en la alcaldía Álvaro Obregón

El actor mexicano Salvador Zerboni nuevamente se encuentra en medio de la controversia, luego de que uno de sus vecinos lo acusara de presuntamente protagonizar un episodio de amenazas y agresiones en un edificio de departamentos ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. La situación provocó la movilización de elementos de la policía capitalina, quienes acudieron al inmueble tras recibir una solicitud de apoyo.

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, quien detalló que los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado, cuando un vecino solicitó la intervención de las autoridades debido al comportamiento que presuntamente había mostrado el actor de telenovelas.

De acuerdo con la versión del denunciante, Zerboni habría golpeado la puerta de su domicilio, lanzado amenazas y agredido a su niñera. Sin embargo, cuando los elementos policiales llegaron al lugar, el también participante de programas de telerrealidad ya se había retirado del inmueble.

Salvador Zerboni enfrenta nuevos señalamientos por presuntas agresiones / Especial

¿Qué pasó con Salvador Zerboni y por qué lo acusan de agresiones?

Según la información difundida por C4 Jiménez, el vecino que solicitó el apoyo de las autoridades aseguró que no era la primera ocasión en la que enfrentaba problemas relacionados con el comportamiento del actor, motivo por el cual manifestó su intención de emprender acciones legales.

El denunciante señaló que acudiría, según el periodista, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar una denuncia formal por lo sucedido y buscar la intervención de las autoridades correspondientes ante los presuntos episodios de agresión.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el origen del conflicto entre el actor y sus vecinos, tampoco se ha precisado si la trabajadora sufrió alguna lesión como consecuencia del supuesto altercado.

Un vecino del actor solicitó apoyo de la policía capitalina / Especial

¿En qué otras polémicas se ha visto envuelto Salvador Zerboni?

Aunque Salvador Zerboni cuenta con una trayectoria dentro de las telenovelas mexicanas, su participación en distintos programas de televisión también lo ha colocado en el centro de diversas controversias, principalmente por sus declaraciones y diferencias con otras figuras del mundo del espectáculo.

Una de las polémicas más recordadas ocurrió durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, en 2022, donde protagonizó constantes diferencias con la conductora peruana Laura Bozzo. Ambos sostuvieron discusiones relacionadas con la convivencia, las labores domésticas y las estrategias de nominación dentro del programa.

Los enfrentamientos verbales fueron motivo de conversación entre los seguidores del reality show, aunque también existieron momentos de reconciliación. Incluso, Laura Bozzo llegó a ofrecerle una disculpa al actor y a Daniella Navarro por su comportamiento dentro de la competencia.

Salvador Zerboni fue señalado por presuntamente agredir a una niñera / Especial

Salvador Zerboni también generó polémica por sus declaraciones sobre Irina Baeva

Durante su estancia en el mismo reality show, el actor también generó controversia por una serie de comentarios relacionados con Irina Baeva, a quien cuestionó por su preparación y talento como actriz.

Las declaraciones surgieron durante una conversación con Laura Bozzo, en la que la presentadora abordó las diferencias legales que mantenía con Irina Baeva y Gabriel Soto. Los comentarios de Zerboni generaron atención mediática por tratarse de señalamientos directos contra una de sus colegas del medio artístico.

Asimismo, su relación con Daniella Navarro atravesó momentos de tensión durante la competencia, en medio de las diferencias y conflictos de convivencia que marcaron aquella edición del reality show.

¿Quién es Salvador Zerboni?

Salvador Zerboni es un actor mexicano que ha desarrollado buena parte de su carrera en producciones televisivas, donde se ha dado a conocer especialmente por interpretar personajes antagónicos.

Además de su trabajo dentro de las telenovelas, su incursión en programas de telerrealidad le ha permitido mantenerse vigente entre el público, aunque también ha provocado que algunas de sus declaraciones y discusiones se conviertan en tema de conversación en redes sociales.