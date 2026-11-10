¿Qué pasó con TikTok en España? Gobierno se lanza contra la plataforma por este importe motivo

El Gobierno español solicitó una suspensión cautelar de TikTok después de una investigación que documentó más de mil publicaciones con material de abuso sexual infantil

TikTok podría dejar de funcionar temporalmente en España después de que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez solicitara suspender las actividades de la plataforma por la difusión de material de abuso sexual infantil. La petición surgió tras una investigación periodística que reveló la existencia de más de mil publicaciones con contenido de este tipo, además de miles de perfiles que presuntamente utilizaban la red social para intercambiarlo o comercializarlo.

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La solicitud fue presentada este martes 10 de noviembre de 2026 por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo que deberá evaluar si existen condiciones legales para aplicar una suspensión cautelar. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de detener las operaciones de TikTok, hasta el momento no se ha anunciado una prohibición definitiva ni una fecha para su posible interrupción.

España solicitó suspender TikTok tras una investigación sobre material de abuso sexual infantil / Magnific

El caso ha generado preocupación en España debido a la magnitud de los hallazgos y a las dudas sobre los mecanismos de seguridad de la plataforma, especialmente en las transmisiones en vivo y los espacios donde menores de edad pueden interactuar con usuarios desconocidos. Las autoridades consideran que las medidas de moderación existentes podrían ser insuficientes para impedir la circulación de contenidos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿Por qué España quiere prohibir TikTok?

La controversia comenzó después de que la Fundación Maldita.es publicara una investigación sobre la presencia de material de abuso sexual infantil en TikTok, así como sobre la actividad de usuarios que presuntamente utilizaban la plataforma para solicitar, distribuir o vender estos contenidos.

Durante un periodo de 35 días, comprendido entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, los investigadores identificaron mil 183 publicaciones con imágenes y videos explícitos de abuso sexual infantil, que en conjunto habían acumulado aproximadamente 48 millones de visualizaciones.

El trabajo también documentó la existencia de más de 20 mil perfiles potencialmente relacionados con la búsqueda, intercambio o comercialización de este material, aunque la identificación de estas cuentas no implica que todas hayan cometido un delito. Determinar responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.

3 Una investigación documentó más de mil publicaciones con material de abuso infantil en TikTok / Magnific

Uno de los aspectos que más preocupó a los investigadores fue que algunos contenidos permanecieron disponibles durante meses, pese a que las políticas de TikTok prohíben expresamente la explotación sexual infantil.

La investigación también examinó transmisiones en vivo realizadas por menores de edad, en las que determinados usuarios solicitaban comportamientos inapropiados a cambio de regalos digitales o dinero, lo que abrió nuevas preguntas sobre los controles de edad y la supervisión de estas interacciones.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Juventud e Infancia consideró necesario solicitar la intervención de las autoridades para evaluar las posibles responsabilidades de la plataforma.

Gobierno español exige suspender TikTok de manera inmediata

La ministra Sira Rego expresó una postura firme después de conocer los resultados de la investigación y aseguró que el Gobierno buscará utilizar las herramientas legales disponibles para proteger a los menores.

“Si de nosotros dependiera (Tik Tok) estaría cerrado desde ayer. Esto tiene que terminar”, aseguró la funcionaria al referirse a la posibilidad de interrumpir las actividades de la red social en España.

La ministra también explicó que su dependencia presentó una solicitud formal ante la Agencia Española de Protección de Datos para que estudie la aplicación de medidas provisionales contra la plataforma.

TikTok aseguró que prohíbe los contenidos de explotación sexual infantil en su plataforma / Magnific

“Vamos a ir con todo. Estamos activando todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Si de nosotros dependiera estaría cerrado desde ayer. Esto tiene que terminar. Por eso hemos solicitado por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, que eche el cierre a la plataforma”.

El objetivo de la solicitud es impedir que continúe la difusión de contenidos de abuso sexual infantil mientras se investigan los hechos y se evalúa la capacidad de TikTok para garantizar la seguridad de los menores.

Sin embargo, la decisión no depende únicamente de la ministra ni del Gobierno. La AEPD es una autoridad independiente, por lo que deberá determinar si existen fundamentos suficientes para aplicar una medida extraordinaria.

¿Cuánto tiempo podría estar suspendido TikTok en España?

La petición del Ministerio de Juventud e Infancia se apoya en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que permite adoptar medidas urgentes cuando sea necesario proteger los derechos y libertades de las personas.

La disposición establece que: “en circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control interesada considere que es urgente intervenir para proteger los derechos y las libertades de interesados podrá adoptar inmediatamente medidas provisionales destinadas a producir efectos jurídicos en su propio territorio”.

Este mecanismo contempla actuaciones temporales que pueden tener una duración máxima de tres meses, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes. En caso de que la AEPD determine que procede una medida de esta naturaleza, sus efectos se limitarían al territorio español y no implicarían automáticamente la desaparición de TikTok en otros países.

Además, el procedimiento tendría que respetar los mecanismos de coordinación establecidos por la Unión Europea, ya que TikTok mantiene su sede europea en Irlanda.

¿Qué respondió TikTok ante las acusaciones de abuso infantil?

Después de conocerse la investigación, la ministra Sira Rego sostuvo una reunión con representantes de TikTok en España para solicitar explicaciones sobre los contenidos identificados y conocer qué acciones emprendería la empresa.

Durante el encuentro, el Ministerio pidió a la plataforma retirar el material denunciado, colaborar con las autoridades y presentar información verificable sobre las medidas adoptadas para impedir que situaciones similares continúen ocurriendo.

Sin embargo, Rego manifestó su inconformidad con la respuesta recibida.

“No hemos recibido demasiadas respuestas. Han dicho que van a estudiar la situación pero poco más. No vemos voluntad ni compromiso de hacer una auditoria ni de plantear mecanismos de verificación”.

Por su parte, TikTok ha defendido sus políticas de protección infantil y ha señalado que prohíbe expresamente la publicación de material de abuso sexual de menores.

La compañía también solicitó a la Fundación Maldita.es compartir los resultados completos de su investigación para facilitar la identificación y eliminación de los contenidos denunciados, argumentando que necesita esa información para colaborar con las autoridades.