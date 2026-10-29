El activista indígena dedicó más de una década a defender a familias desplazadas por la violencia en Los Altos de Chiapas

El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas, ha generado preocupación por las condiciones de inseguridad que enfrentan quienes trabajan en favor de las comunidades indígenas. El activista fue atacado a balazos el miércoles 28 de octubre de 2026 en el municipio de Chenalhó, una zona donde durante años se han registrado conflictos territoriales, desplazamientos forzados y enfrentamientos entre grupos armados.

El homicidio ocurrió en la comunidad de Yabteclum, cuando presuntamente dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron al lugar donde se encontraba el defensor y le dispararon en al menos siete ocasiones. Los primeros informes señalan que la agresión se registró cerca de un taller mecánico y que los responsables escaparon después del ataque.

El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez ha generado preocupación entre pobladores de Chenalhó / Especial

¿Quién fue Reynaldo Pérez Pérez y qué hacía en Chiapas?

Reynaldo Pérez Pérez era un activista indígena tzotzil reconocido por acompañar a comunidades afectadas por la violencia en la región de Los Altos de Chiapas. Durante más de una década participó en labores de defensa de los derechos humanos, principalmente en casos relacionados con el desplazamiento forzado de familias que tuvieron que abandonar sus hogares debido a amenazas y conflictos armados.

Uno de sus trabajos más importantes fue el acompañamiento de 63 familias indígenas de Santa Martha, en Chenalhó, que fueron desplazadas de sus comunidades a causa de la violencia. El defensor buscaba que las autoridades garantizaran condiciones de seguridad para su regreso, además de exigir atención para las personas que permanecían refugiadas en otras localidades.

Su participación también se extendió a la mediación de conflictos territoriales entre comunidades de Chiapas, donde buscaba establecer canales de comunicación para resolver disputas relacionadas con la posesión de tierras. Asimismo, participó en movilizaciones y denuncias públicas para visibilizar los problemas de inseguridad que enfrentaban habitantes de la región.

Además de representar a las familias desplazadas, Pérez Pérez colaboraba como asesor externo del municipio de Pantelhó. Su labor consistía en brindar acompañamiento a personas que denunciaban abusos y facilitar la comunicación con instituciones encargadas de atender sus demandas, especialmente cuando existían barreras lingüísticas o dificultades para acceder a las autoridades.

El activista fue atacado a balazos el pasado miércoles en el municipio de Chenalhó / Especial

¿Reynaldo Pérez Pérez había recibido amenazas antes de ser asesinado?

Antes de su muerte, el defensor había denunciado amenazas de muerte y situaciones de riesgo relacionadas con su activismo. Su trabajo en comunidades afectadas por la presencia de grupos armados lo había colocado en una situación vulnerable, por lo que su seguridad ya había sido motivo de preocupación entre organismos defensores de derechos humanos.

Debido a estos antecedentes, en junio de 2023 fue incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con el activista José Vázquez. Además, su situación fue advertida ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se expusieron los riesgos que ambos enfrentaban por su labor comunitaria.

Pese a contar con medidas de protección, Pérez Pérez continuó realizando actividades de acompañamiento a familias desplazadas y denunciando las condiciones de violencia en distintas comunidades de Chenalhó. Su asesinato vuelve a generar cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos destinados a proteger a quienes defienden los derechos humanos en regiones de alto riesgo.

Dos hombres en una motocicleta se acercaron al defensor y le dispararon / Especial

¿Qué se sabe de los responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez?

Después del ataque, la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio. Personal de la Fiscalía de Justicia Indígena y elementos de seguridad acudieron a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo, recopilar indicios y obtener información que permita identificar a los agresores.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se realizan diligencias para determinar cómo ocurrió el crimen. Entre las acciones consideradas se encuentra la revisión de cámaras de videovigilancia y el análisis de los testimonios relacionados con la agresión.