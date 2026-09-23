Reinauguran el Estadio 3 de Marzo como Coliseo GNP: tendrá piso removible, techo de arcos y locales comerciales

El antiguo inmueble de los Tecos de la UAG fue renovado para recibir conciertos y espectáculos

Nueva era para el antiguo Estadio 3 de Marzo, ahora convertido en el Coliseo GNP de Jalisco. El inmueble que durante décadas fue casa de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) dejó atrás su etapa como recinto principalmente futbolístico para convertirse en un espacio destinado a conciertos y espectáculos.

La remodelación transformó por completo el inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, que ahora cuenta con una infraestructura pensada para recibir diferentes tipos de eventos y configuraciones. El primer espectáculo de esta nueva etapa será protagonizado por Michael Bublé este martes 22 de septiembre.

Así luce el nuevo Coliseo GNP

De acuerdo con información de la cuenta Estadios de México, el recinto cuenta con un techo conformado por arcos y lonas tensadas, además de un piso removible que permitirá modificar la configuración del espacio dependiendo del tipo de evento.

El inmueble también incorporó un Food Park, así como nuevos asientos en la zona de palcos, elementos que forman parte de la renovación que busca convertir al antiguo estadio en un recinto multifuncional.

Una de las principales características del nuevo Coliseo GNP será precisamente la posibilidad de adaptar sus espacios. Dependiendo de la distribución de las diferentes zonas, el recinto podrá recibir hasta 30 mil personas.

Con esta transformación, el inmueble se suma a la tendencia de algunos estadios y recintos deportivos que han incorporado espacios comerciales y estructuras capaces de adaptarse para albergar tanto actividades deportivas como espectáculos musicales.

El Estadio 3 de Marzo fue mundialista en 1986 y casa de los Tecos/Mexsport

Michael Bublé inaugurará la nueva etapa

El primer concierto en la nueva versión del inmueble será este martes 22 de septiembre, cuando Michael Bublé se presente a las 21:00 horas para inaugurar oficialmente la etapa del Coliseo GNP.

Después del cantante canadiense, el recinto tendrá una amplia agenda de espectáculos durante los últimos meses de 2026, con artistas nacionales e internacionales.

El viernes 25 de septiembre será el turno de Natanael Cano, quien llegará con el Vol. 1 Tour, mientras que el sábado 3 de octubre Alejandro Sanz se presentará en el recinto.

Para el jueves 22 de octubre están programados Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris, mientras que diciembre tendrá presentaciones de Yuridia, Gorillaz y Los Bukis.

La agenda confirmada para el Coliseo GNP durante 2026 es:

22 de septiembre: Michael Bublé — 21:00 horas.

25 de septiembre: Natanael Cano, Vol. 1 Tour — 21:00 horas.

3 de octubre: Alejandro Sanz — 21:00 horas.

22 de octubre: Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris — 21:00 horas.

5 de diciembre: Yuridia, Las Cartas Sobre la Mesa Tour — 21:00 horas.

9 de diciembre: Gorillaz, The Mountain Tour — 21:00 horas.

19 de diciembre: Los Bukis — 21:00 horas.

Se anunció que para agosto próximo será inaugurado el nuevo Coliseo GNP Seguros/Ocesa

El inmueble que fue casa de los Tecos

Antes de convertirse en el Coliseo GNP, el inmueble fue conocido como Estadio 3 de Marzo y estuvo estrechamente ligado a la historia de los Tecos de la UAG, equipo que durante años compitió en la Primera División del futbol mexicano.

El último partido de los Tecos de la UAG en el inmueble se disputó el 18 de marzo de 2026, cuando enfrentaron al Inter Playa del Carmen en la Liga Premier de la Serie A.

Sin embargo, el último encuentro de Primera División en el antiguo Estadio 3 de Marzo se había disputado muchos años antes. El 27 de abril de 2012, los Tecos recibieron a los Gallos Blancos de Querétaro en un partido que terminó empatado 1-1.