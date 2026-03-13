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Renuncia Óscar Rentería como secretario de Seguridad de Sinaloa ¿Cuál fue el motivo?

El próximo lunes se dice que darán a conocer a su sucesor / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:00 - 13 marzo 2026
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El general dejó el cargo tras casi 15 meses al frente de la estrategia de seguridad en el estado

El general de brigada Óscar Rentería Schazarino dejó su cargo como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa luego de permanecer casi 15 meses al frente de la dependencia, en medio de un contexto marcado por operativos contra el crimen organizado y la coordinación con fuerzas federales.

Hasta ahora, el gobierno estatal no ha informado oficialmente las razones de su salida, lo que ha generado diversas versiones dentro del entorno político y de seguridad en la entidad.

De acuerdo con reportes extraoficiales, la renuncia del mando militar podría estar relacionada con motivos personales o con la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La salida se da en un contexto marcado por operativos contra el crimen organizado / Redes Sociales

Su salida ocurre en medio del contexto de seguridad en Sinaloa

Óscar Rentería Schazarino asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el pasado 21 de diciembre de 2024, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán.

En ese momento, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó que el nombramiento del general contaba con el respaldo del Gabinete Nacional de Seguridad, luego de una evaluación sobre la situación de violencia en el estado.

Durante el acto también estuvieron presentes autoridades federales, entre ellas Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como mandos del Ejército, Guardia Nacional y Marina.

El gobierno estatal no ha informado oficialmente las razones de su salida / Redes Sociales

El mandatario estatal subrayó entonces que la cooperación entre fuerzas federales y estatales era fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad en la entidad.

El tercer cambio en Seguridad durante el gobierno de Rocha

Con su salida, Óscar Rentería se convierte en el tercer titular de la Secretaría de Seguridad Pública que deja el cargo durante la administración de Rubén Rocha Moya.

El militar llegó a la dependencia tras la salida del general Gerardo Mérida Sánchez, quien había sido separado del puesto meses antes, luego de que estallara el conflicto armado entre grupos del crimen organizado conocidos como “los chapitos” y “los mayitos”.

El gobernador Rubén Rocha Moya destacó el trabajo del general dentro del Gabinete de Seguridad / Redes Sociales

La administración estatal prevé anunciar al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en los próximos días.

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