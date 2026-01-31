Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Nuevos archivos del caso Epstein vinculan a Trump con fiestas del Cártel de Sinaloa

Cada día salen más pruebas en contra el presidente de Estados Unidos / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:34 - 31 enero 2026
Las páginas de investigación fueron desclasificadas para el interés público

Documentos recientemente desclasificados del caso Jeffrey Epstein han revelado acusaciones que relacionan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con fiestas en las que habría participado el Cártel de Sinaloa, además de señalamientos por presunto abuso sexual.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una nueva serie de archivos que contienen múltiples denuncias contra Trump. Una de estas alegaciones menciona no solo su supuesta participación en fiestas con el narcotráfico, sino también el presunto asesinato de una joven.

Donald Trump hasta el momento no ha dicho nada al respecto / FB: @WhiteHouse

"El denunciante afirma tener videos de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con cárteles y haber presenciado cómo Robin Leach estrangulaba a una joven hasta la muerte en una fiesta", detalla el informe judicial. Según uno de los documentos liberados, un denunciante anónimo aseguró poseer pruebas contundentes.

En esta misma acusación se nombra a varias figuras, incluyendo a Trump, al Cártel de Sinaloa, al propio Jeffrey Epstein, a su expareja y colaboradora Ghislaine Maxwell, y al reportero de entretenimiento Robin Leach.

Documentos mencionan al presidente de Estados Unidos con el Cártel de Sinaloa / Especial

Denuncias recopiladas por el FBI

El FBI acumuló al menos doce denuncias que sugieren que Trump podría haber cometido abusos sexuales contra menores en su residencia de Mar-a-Lago, en compañía de Epstein y Maxwell. Actualmente, Maxwell cumple una sentencia de 20 años de prisión por tráfico de personas.

Estas acusaciones fueron documentadas en una serie de correos electrónicos intercambiados entre agentes federales. No obstante, los mismos funcionarios señalan en sus comunicaciones que parte de la información no fue verificada y que algunas de las denuncias son "informaciones de segunda mano".

Los papeles señalan a un testigo tener videos donde compromete al mandatario / FB: @WhiteHouse

Salen más publicaciones

Los archivos también indican que en varios de los casos no se estableció contacto con los denunciantes, o bien, estos no proporcionaron datos para ser localizados.

La divulgación de estos documentos, realizada el 30 de enero, responde a una orden judicial que exige la publicación de todos los archivos relacionados con el caso Epstein, arrojando luz sobre las presuntas conexiones de figuras públicas como Donald Trump.

Medios de comunicación han reportado un presunto vínculo de Epstein con Trump / Especial
