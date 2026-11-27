Los planteles deberán respetar las preferencias de vestimenta de sus estudiantes / Especial

La Secretaría de Educación Pública anunció una disposición que permitirá a estudiantes del Bachillerato Nacional elegir su vestimenta sin restricciones relacionadas con el género

Las reglas tradicionales sobre el uso del uniforme escolar tendrán un cambio en los planteles del Bachillerato Nacional. La Secretaría de Educación Pública (SEP) aprobó la implementación del uniforme neutro, una medida que permitirá a las y los estudiantes decidir si prefieren asistir a clases con falda o pantalón, independientemente de su género, identidad o expresión personal.

La disposición fue anunciada el pasado 25 de noviembre de 2026 por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien firmó el decreto con el que se busca garantizar la libertad de elección de los jóvenes y eliminar prácticas discriminatorias relacionadas con la vestimenta dentro de los centros educativos.

Con esta determinación, los planteles pertenecientes al Bachillerato Nacional deberán respetar las preferencias de sus estudiantes, sin imponer sanciones, solicitar justificaciones o establecer restricciones relacionadas con el género al momento de elegir las prendas que conforman su uniforme escolar.

La SEP aprobó la implementación del uniforme neutro en el Bachillerato Nacional / Especial

¿Cómo funcionará el uniforme neutro aprobado por la SEP?

La nueva disposición permitirá que las alumnas puedan acudir a sus actividades escolares utilizando pantalón, mientras que los alumnos tendrán la posibilidad de portar falda si así lo desean. La decisión corresponderá a cada estudiante y no estará condicionada por las reglas de vestimenta que tradicionalmente han diferenciado a hombres y mujeres.

Esto no significa que desaparecerá el uniforme escolar, sino que las prendas que lo integran podrán ser utilizadas sin distinciones de género. De esta manera, se conservará la identidad de cada comunidad educativa, pero con mayor libertad para quienes forman parte de ella.

Durante la presentación de la medida, Mario Delgado destacó que el uniforme representa un elemento de pertenencia, identidad y seguridad dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, consideró que su utilización no debe convertirse en una limitante para el desarrollo individual de los estudiantes.

“A partir de hoy, en todo el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes podrán decidir sobre su uniforme neutro. Tendrán la libertad de hacerlo sin atender ni apegarse a ningún tipo de prejuicio o regla que se haya heredado durante muchos años”, expresó el funcionario.

Mario Delgado anunció las nuevas disposiciones sobre el uniforme escolar / Especial

¿En qué escuelas será obligatorio respetar el uniforme neutro?

De acuerdo con la disposición anunciada por la SEP, la medida será aplicable en todos los planteles que integran el Bachillerato Nacional, donde las autoridades escolares deberán respetar la elección de los estudiantes respecto al uso de falda o pantalón.

Los centros educativos comprendidos en esta disposición no podrán exigir explicaciones a los jóvenes sobre sus preferencias de vestimenta ni aplicar sanciones por utilizar alguna de estas prendas cuando su elección no coincida con las convenciones tradicionales de género.

La iniciativa se sustenta en principios constitucionales y de derechos humanos, entre ellos la igualdad sustantiva, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, con la finalidad de que la apariencia de los estudiantes no represente un obstáculo para su permanencia o participación dentro de la comunidad escolar.

Por el momento, el anuncio está dirigido a los planteles del Bachillerato Nacional y no establece una ampliación de la medida a las escuelas de preescolar, primaria y secundaria.

La medida busca eliminar restricciones de vestimenta relacionadas con el género / Especial

¿Por qué la SEP decidió implementar el uniforme neutro?

La modificación forma parte de una estrategia del Gobierno federal para identificar y eliminar prácticas que puedan reproducir desigualdades, estereotipos y situaciones de violencia de género dentro de las instituciones educativas.

Durante el anuncio, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó que la adolescencia representa una etapa importante en la construcción de la identidad y la personalidad, por lo que consideró necesario que las escuelas ofrezcan espacios en los que prevalezcan el respeto y la libertad individual.

La funcionaria también señaló la importancia de que los propios estudiantes participen en la construcción de las normas de convivencia de sus planteles, de manera que sus necesidades y opiniones sean tomadas en cuenta en las decisiones que afectan su vida escolar.

SEP busca combatir la discriminación y la violencia de género en las escuelas

El anuncio del uniforme neutro se realizó en el marco de los 16 Días de Activismo por el Bachillerato Nacional, una jornada que contempla diferentes actividades orientadas a promover la igualdad y prevenir la violencia de género dentro de las comunidades educativas.

Las actividades concluirán el próximo 10 de diciembre y forman parte de los esfuerzos de las autoridades educativas para fomentar una convivencia escolar libre de discriminación.

Con la implementación del uniforme neutro, la SEP busca que las prendas escolares mantengan su función como elemento de identidad institucional, sin convertirse en un motivo de exclusión o en una imposición basada en estereotipos de género.