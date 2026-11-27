La SEP suspenderá las clases el viernes 27 de noviembre por el Consejo Técnico Escolar./ IA

Mientras los trabajadores deberán esperar hasta diciembre para disfrutar de otro descanso obligatorio, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un último puente escolar en noviembre

Noviembre de 2026 todavía tiene un fin de semana largo reservado para millones de estudiantes en México. Aunque el puente por la Revolución Mexicana ya pasó el lunes 16 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla una nueva suspensión de clases antes de que concluya el mes.

El descanso está programado para el viernes 27 de noviembre, por lo que los alumnos de educación básica podrán disfrutar de tres días consecutivos sin actividades escolares. Sin embargo, esta fecha no representa un día feriado para los trabajadores, quienes deberán continuar con sus jornadas habituales.

La diferencia se encuentra en los calendarios oficiales que regulan las actividades laborales y educativas. Mientras la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los descansos obligatorios para los empleados, la SEP determina las jornadas en las que se suspenden las clases por actividades académicas y administrativas.

¿Cuándo será el último puente de noviembre de 2026 para estudiantes?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, el viernes 27 de noviembre se realizará la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una reunión en la que los docentes y directivos revisan asuntos relacionados con el aprendizaje y funcionamiento de las escuelas.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de tres días sin clases./ Pixabay

Por esta razón, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, no tendrán clases ese día. El descanso abarcará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, con regreso a las aulas el lunes 30.

Esta suspensión forma parte de las ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar previstas durante el ciclo 2026-2027. Por ello, no se trata de una modificación extraordinaria ni de un descanso adicional anunciado recientemente, sino de una fecha contemplada desde la publicación del calendario oficial.

Trabajadores deberán esperar hasta Navidad para otro descanso obligatorio

Para las personas que laboran en México, ya no quedan puentes oficiales durante noviembre de 2026. El artículo 74 de la LFT establece como descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, que este año correspondió al día 16 por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El siguiente feriado nacional será el viernes 25 de diciembre de 2026, con motivo de Navidad. Quienes normalmente descansan sábado y domingo podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, del 25 al 27 de diciembre.

El último puente escolar de noviembre será del viernes 27 al domingo 29./ SEP